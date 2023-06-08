Okan Buruk: Kafamda düşündüğümü yaşadım

Spor Toto Süper Lig'i bu sezon şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Tivibuspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

-Tatlı bir yorgunluk. Mutluluktan, eğlenceden dinlenmeye geçen, ama aranızda kafanızda hem geçmişi yaşadığınız hem bir sonraki sezonu yaşadığınız dönem. Biliyorsunuz transfer başladı sezon biter bitmez. Bir yandan da kadroda onu nasıl tutacağız, kim gelecek, kim gidecek. Hocaların işi zor, futbolcuların işi gibi değil. Teknik adamlıkta mesai hem daha fazla, hem tatiliniz az.



-Oyuncu olarak yaşamak başka, teknik adam olarak yaşamak başka. Teknik adamlıkta biraz daha gurur duyuyorsunuz. Kendi eseriniz gibi. Kötü gittiğinde sizler biliyorlar ya, iyi gidince siz kendinizden biliyorsunuz. İyide çok fazla paylaşan olur, ama kötü gidişte hep teknik direktörler suçludur. İyi gittiğinde de daha gururlu oluyorsunuz. Tabii ki benim eserim değil, o takımı oluşturan, o takımın başında olan, yöneten en sorumlu benim. Aslında birçok kişi bunu yapıyoruz. Ali Yiğit de dahil.

-Başkanımız, yöneticilerimiz, Erden Bey çok önemli bir rol aldı. Bütün vaktini bize ayırdı. Birçok yanımız var. Kendiniz en başta olduğu için gurur duyuyorsunuz. Sizi sahiplenen, destek olan taraftarlar var. En çok sevindiğim de, onlara karşı yüzünüz kara çıkmıyor. Onların mutluluğunu görüyorsunuz. Bunların hepsi çok değerli, özel. Onların da çok büyük payı olduğunu biliyorsunuz. Onlara karşı verilen sözleri tutmanız, bir yandan da bunun gururu var. Asıl tarif edilemeyen şey o olabilir.



-Ben hep ümitliydim. Antalya maçı başladık, son dakikada kazandık. Ondan sonra Giresunspor mağlubiyeti. Biz kadromuzu çok geç tamamladık. Icardi'nin ilk 11 oynadığı maç Kayserispor maçı, ikinci maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor maçını kırılma olarak gösterebilirim. Oyun olarak Alanya maçı, maça başlangıcımız oyunu domine etmemiz, 2 gol attık sonra yanlış bir kırmızı kart, 2-2 bitti. Üzüldük, kızdık, sinirlendik, hakeme tepki gösterdik. Ama oyun olarak benim içimi çok rahat ettirdi o maç. Tamam dedim. 10 kişiyken bile belli dakikalarda çok iyi oynadık. Bundan sonra biz bu oyunu oturttuk dedim. Biz o maçtan sonra 14 galibiyet aldık. Kafamda düşündüğümü yaşadım.



-Icardi çok geç katıldı. Rashica transferin son günü geldi. Oyuncular birbirlerini tanımaya başladı. Genel olarak en büyük sıkıntımız sol bekti. Yabancıyla başladık. Devamında Türk kullanmaya başladık. Emre Taşdemir'le oynadığımız Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçları devamında Kazımcan'ı kullandık. Onun sakatlığı oldu, oynayamadı. Oralarda zaman zaman zorlandık. En zor mevki sol bekti. Adekugbe geldi, Dubois oynadı, Kazımcan sezonu bitirdi, iyi de bitirdi. Her hocanın sorunu 3 Türk kuralı. Ben son maça 5 Türk'le çıktım. Bazen mecbur kaldığınızda elinizde olması en güzeli. Maalesef kısıtlama devam ediyor.



-Zorluklar oluyor. Biz zorlu fikstürle başladık. İlk 10 haftanın 6'sı deplasmandı. Hazır oyuncu almak istiyorsunuz ama herkesin farklı hikayesi oluyor. Icardi bile sezon başı kamp yapmasına rağmen transfer döneminde ara vermişti. İlk geldiğinde hazır değildi. Hazırladık. Icardi'deki avantaj şu, doğal bir gücü var. Antrenman yapması önemli ama aklı ve doğal gücü var. Bazısı fiziksel olarak kendisine bakmadığında onu fark edersiniz ama Icardi'nin doğal bir gücü var. Hem de aklıyla onu çok net bir şekilde kullanıyor. Icardi'deki en büyük avantajımız aklıydı. Oyun içinde çok hareketli bir oyuncu. Hep savunma arkası koşuları hazır. Icardi'nin maç sayısı azdı, daha fazla kaleye yakın yerlerde ona daha fazla top getirebilsek daha fazla atabilirdi.



-Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Ülke futbolunda sevilen bir isim oldu. Oyunculuğu 10 numara, teknik adam olarak kalması çok isterim. Ülke futboluna da bir hava getirdi. Süper Lig'in marka değeri için de çok değerli oldu. Herkes istiyor. Herkes istiyor. 1 sene anlaşması var PSG' ile. Burada çok mutlu, arkadaş ortamları da var. İdare etmesi çok kolay. İyi bir karakter. Antrenmanını yapar. Ego yok. En önemli şey egonun olmaması. İyi de bir aile babası. Çocuklarına çok düşkün. Oyunculuğunun yanında iyi bir kişilik. İyi bir lider. Çok erken yaşta, Inter'in kaptanıydı. Kaptanlık da yapabilecek bir oyuncu.



-Kötü gidince gruplaşma var derler, iyi gidince kolej havası var. Tabii ki birincisi sevgi, saygı ortamı oluşturuyorsunuz. Benden başlayan değil, bu sene Galatasaray camiasının içinde birlik havası oluştu. Başkanın aldığı rol, Erden Bey hep bizimle beraberdi. Ekibimle birlikte oyuncuları mutlu etmem gerekiyor. Güzel antrenman yapmaları gerekiyor. Oyundan mutlu olmaları gerekiyor. Ondan da zevk aldılar. Kazanmak çok önemli bir olgu. Kazandıkça da birbirine yaklaşıyor oyuncular.