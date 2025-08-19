Okan Buruk kaleci transferi için tarih verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: "2 EYLÜL'E KADAR BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ"

Kaleci transferinde acele etmediklerini ifade eden Okan Buruk, kritik tarihi açıkladı.

Buruk, "Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz." diye konuştu.