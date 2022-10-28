Okan Buruk: 2 golümüz neden iptal edildi, bakacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Karagümrük maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"Bugün maçın başlangıcı geçen haftanın tam tersi oldu. Çok tutuk başladık. Bu stadyumda oynamak çok zordur. Futbolcu olarak da oynadım.

Kırmızı kart sonrası oyunda daha iyisini de yapabilirdik. İlk yarı net pozisyonlar yakalayamadık. İkinci yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Daha farklı da olabilirdi.

İki tane iptal edilen golümüz var, onlar neden iptal edildi bilmiyorum, onlara da bakacağız.

Emre Taşdemir hiç maç oynamadı ama antrenman temposu, sahaya koymamızı sağladı. Genel olarak iyiydi. Ona da 'Hoş geldin' diyoruz. Juan Mata da gol attı, o da önemliydi.

Derbiye çalışmak için önümüzde zaman var. Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Şenol Güneş'e de hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Bu hafta Ümraniyespor ile oynayacaklar Ümraniyespor ile oynayacakları maç bize rakibi analiz etme anlamında yol gösterecektir. Taraftarlarımız bugün bize çok iyi destek verdiler buraya kadar geldiler. Yeniden onlarla bir sinerji yaratmak istiyoruz"