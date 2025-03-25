Okan Buruk kararsız kaldı: Beşiktaş derbisi için 2 seçeneği var

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Okan Buruk kararsız kaldı: Beşiktaş derbisi için 2 seçeneği var

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi maçı öncesi kadroyu belirlemeye çalışan Okan Buruk kararsız kaldı. Tecrübeli teknik adamın önünde 2 seçenek olduğu öğrenildi.

Galatasaray’ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar önce Süper Lig’de Beşiktaş’a ardından Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Sarı kırmızılılarda 5 gün arayla oynanacak 2 derbi maçı için hazırlıklar devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kritik maçların kadrosunu büyük oranda belirledi. Tecrübeli teknik adam, milli takımda sakatlanan oyunculardan Barış Alper’in Beşiktaş’a karşı ilk 11’de forma giymesi beklenirken Kaan Ayhan’ın ise yedek kulübesinde olacağı öğrenildi.

Öte yandan sarı kırmızılıların sahaya 4’lü savunma ile çıkacağı belirtiliyor. Teknik Direktör Buruk, savunmanın sağında Frankowski’yi solunda ise Eren Elmalı’yı oynatmayı planlıyor. Stoperde ise Davinson Sanchez ile Abdülkerim’in sahada olacağı öğrenildi.

Orta sahanın ortasında Torreira ve Sara’nın birlikte oynaması beklenirken kanatlara Barış Alper ve Yunus Akgün’ün forvette ise Osimhen’in görev alacağı belirtiliyor.

Ancak Teknik Direktör Okan Buruk forvet arkasında kime şans vereceğini henüz belirleyemedi. 10 numara pozisyonu için en güçlü 2 adayın Mertens ve Morata’nın olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Öte yandan Okan Buruk’un, 10 numara yerine Lemina’yı 6 numara olarak oynatma seçeneğini de değerlendiriyor.

Galatasaray’da Beşiktaş maçının kesin kadrosu taktik antrenmanlar sonrası belli olacak.

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