Okan Buruk "Kırmızı kart pozisyonu çok net değildi"

Okan Buruk, Süper Lig'in 29. haftasında Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ HAK ETTİ"

Milli takım dönüşlerinin takımlar için hem sakatlıklar hem de odaklanma açısından zorlu olduğunu aktaran Buruk, "Rakibimiz için bize karşı alacakları galibiyet çok önemli ve değerliydi. Bunun için çok büyük mücadele verdiler. Bunun sonunda da hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Rakibimizi tebrik ediyorum." dedi.

"SANCHEZ'İN PENALTI POZİSYONUNDA TEMAS VAR"

Tecrübeli teknik adam, erken dakikada 1 kişi eksik kaldıklarını vurgulayarak, "1-0 gerideyken 10 kişi kaldık. Sonrasında ilk yarının sonuna kadar 11'e 10'da iyi işler yaptık. Son dakikalarda bir gol bulduk. İkinci yarıda kötü bir gol yedik. Bir şans golü oldu. Beki rakibimiz iyi bir vuruş yapsaydı pozisyon gol olmayacaktı. Maçı çevirmeye ve pozisyonlara girmeye çalıştık. Bu bölümde defansif riskler de aldık. Net bir penaltı pozisyonumuz var. Kırmızı kart pozisyonu çok net değildi ve tartışılabilecek durumdaydı. Hakem kırmızı kart verse daha çok saygı duyardım.

VAR hakeminin karışması doğru muydu, yanlış mıydı? Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonunda da topu kurtardıktan sonra rakibin teması var. Buna karışabilirdi. Ancak bunların hiçbirini mazeret olarak göstermiyorum. Bugün belli bölümlerde iyi işler yaptık, belli bölümlerde yapamadık. Bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"OYUNCULARIMA İNANIYORUM"

Oyuncularıyla sezonun geri kalanıyla ilgili konuştuklarını belirten Buruk, "Aynı konsantrasyonumuz ve inancımız devam ediyor. Avantajımızın bir bölümünü kaybettik. Böyle maçlar olacaktır. Ancak bundan sonraki bölümde bütün maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de iyi bir kadroya sahibiz. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Oyuncularıma çok fazla inanıyorum. Bundan sonraki yarış bizim için daha farklı olacak." ifadelerini kullandı.