Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Bir sorumlu varsa o da benim' dedi.

'İKİLİ MÜCADELE KAZANAN OYUNCULARIN EKSİKLİĞİNİ YAŞADIK'

Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz.

'BU TÜR BİR RAKİP YAKALAYIP KAYBETMEK ÜZÜCÜ'

Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kaybettik. Aslında bu maçları kazanıp 'İlk 8'e girer miydik?' diyorduk... Bu tür bir rakip yakalayıp maçı kaybetmek bizi üzdü.

'UĞURCAN ÇAKIR'IN ÜST ADALESİNDE ZORLANMA VAR'

Bir sakatlanmayan kaleci kalmıştı... Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma var... MR sonrası durumu belli olacak.

'MONACO SAVUNMA ANLAMINDA EN KÖTÜ TAKIMDI'

Kaliteli işler yapabilsek, 1-1 olabilirdi. Savunma anlamında rakibimiz oynadığımız en kötü takımlardan biriydi. Son bölümde Monaco çok fazla yere yattı, hakem de buna izin verdi.

'BİR SAVUNMA OYUNCUM SAKATLANSA NE YAPACAĞIMI BİLMİYORDUM'

Tüm şanssızlıklar aynı anda başımıza geldi. Sakatlık değil sadece, iki savunma oyuncumuz TFF'den ceza aldı.

Kulübede bugün bir tane savunma oyuncusu yoktu. Bir savunma oyuncum sakatlansa, ne yapacağımı bilmiyordum. Zor bir dönem geçirdik. Bunu hesaplamak çok zor. Herkes 'Kadro daha geniş olabilir miydi? diyor. Performans alamadığımız oyuncular da oldu.

'KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE EN DOĞRU PLANI YAPACAĞIZ'

Transfer için bütçeniz de olması lazım. Sadece TFF'ye değil, UEFA'ya da bir maaş bütçeniz var. Osimhen'i 75 Milyon €'ya transfer ettik, kendi maaşı da var.. Önemli bir gider.

Sane, İlkay, Singo gibi önemli oyuncular aldık. Bu senaryoyu Allah'tan başka kimse bilemez.

Kasım'daki araya kadar böyle bir şey yaşamadık. Kasım'daki aradan sonra kulübeden oyuncu getirmem zor oldu. Sorumlu varsa benim...

Kış transfer döneminde en doğru şekilde planı yapacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde devam edersek, hepsini planlayacağız."