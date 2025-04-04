Okan Buruk Mourinho’ya ne dedi? Herkesin merak ettiği konuşma ortaya çıktı

Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında derbiden sonra yaşananlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Portekizli çalıştırıcının Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınında geniş yer bulurken olayların perde arkasına dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre Mourinho maçın son düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına giderek "Kötü maç yönettiniz." dedi.

Hakemleri kutlayan Okan Buruk ise, "Siz ona inanmayın. İyi maç yönettiniz. Doğru kararlar verdiniz." ifadelerini kullandı.

Hakemlerle konuşmasının ardından Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya dönerek "Good game (iyi oyun)" dediği belirtildi.

Okan Buruk'un daha sonra Mourinho'ya İngilizce kötü bir söz söylediği ve bunun üzerine Portekizli çalıştırıcının sinirlerine hakim olamadığı öne sürüldü.

Buruk'un arkasından giderek burnunu sıkan Jose Mourinho daha sonra kırmızı kart gördü ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Yaşanan tüm olayların hakem raporuna girdiği belirtildi.