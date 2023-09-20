Okan Buruk'tan beraberlik açıklaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçı sonrası konuştu. Buruk, ilk yarıda iyi olduklarını ancak kötü bir dönemde olduklarını vurguladı.

Okan Buruk'tan beraberlik açıklaması

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

-İlk yarıda kaçırdığımız çok pozisyon var. İyi başladık maça sonunu da iyi bitirdik ama arada kötü geçirdiğimiz bir dönem oldu. Savunma ağırlıklı bir takıma pozisyonlar bulduk ama burası Şampiyonlar Ligi her şey olabilir. 1-0'dan sonra da yine pozisyon bulduk. İkinci yarının başında farklı bir Galatasaray vardı.

-Benim açımdan oyunu bırakmamak önemli, hatta 3. golü de bulabilirdik. Sahada taraftarımız için oynadığımız oyunla onları yükseltebilmeliyiz. Maçın içerisinde zaman zaman mental olarak zorlandığımız dönemler olabiliyor.

-Şampiyonlar Ligi'nde herkes birbirini yenebilir. Özellikle ilk yarıdaki oyunu sahaya yansıtmayı sürdürebilirsek, diğer takımlara karşı da kazanabiliriz. Burada 1 puanı kazanmış olarak görüyoruz. Tabii ki çok mutlu değiliz ama gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi.

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