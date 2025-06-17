Okan Buruk Nelsson'u istemiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk Nelsson'u istemiyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un yeni sezon kadrosunda Victor Nelsson'a yer vermeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın devre arasında İtalyan Serie A ekibi Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson'un opsiyonu kullanılmayınca Danimarkalı oyuncu geri döndü.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Ancak Nelsson yeni sezon planlanmasında düşünülmüyor. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün verdiği bilgiye göre "Okan Buruk, Victor Nelsson için ; Onu kampta görmek istemiyorum demiş." ifadelerini kullanırken oyuncunun 6-7 milyon euro seviyesinde gönderilmesi gündemde.

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilirken İtalya'dan bazı kulüplerin oyuncunun transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

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