Okan Buruk, Nelsson’un transferine onay verdi. Bonservisi belli oldu

Galatasaray bir yandan ara transferde kadrosuna katacağı oyuncuları belirlerken bir yandan da takımdan gönderilecek isimleri netleştiriyor. Sarı kırmızılılarda Ziyech’in ayrılığına kesin gözüyle bakılırken sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan Nelssson takımdan ayrılmak istiyor. İspanyol kulüplerinin radarına giren savunmacı için Okan Buruk son kararını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk’un Danimarkalı stoperin satışına onay verdiği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, Nelsson’dan kazanacağı parayı ara transfere kaynak olarak kullanmayı planlıyor. Yönetimin, 10 milyon euronun üstündeki teklifleri değerlendirmeye alacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Galatasaray’a 2020-2021 sezonunda gelen Nelsson oynadığı 135 maçta 4 gol attı.