Okan Buruk Osimhen için tarih verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk şunları söyledi:

"Çok önemli bir insanı kaybettik. Ümit Aktan bizim için çok değerliydi. Ailesine başsağlığı dilemek istiyorum Mekanı cennet olsun.

"ZOR BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Her maç zordur. Gaziantep deplasmanı ilk hafta oynamanız ve iki takımın da lige başlangıcı açısndan zor olacaktır. Hazırlık dönemini iyi geçirdiğimizi düşünüyorum.

"OSIMHEN HAFTAYA SAHADA"

Santrfor bölgesinde eksiklerimiz var. Icardi sakatlığı yeni atlattı ve takıma dönme noktasında. Osimhen’le de konuştum. 6 gündür bizle berabere çalışıyordu. Sonraki maçta oynamasının daha iyi olacağını söyledi.

"LAZIO MAÇINDAN DERSLER ÇIKARDIK"

Kaliteli oyuncuları var. Rakibimizin en güçlü yeri orta sahaları.Lazio maçından dersler çıkardık. Lige hazırız. Kazanarak başlamak istiyoruz.

"KOHN AYRILACAK OYUNCULAR ARASINDA"

Köhn de ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. Tercihimizi Eren ve Jakobs'tan yana kullandık.