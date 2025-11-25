Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Union Union Saint Gilloise ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.

'AĞLARI OLDUĞU İÇİN KADROYA ALMADIK'

Teknik Direktör Okan Buruk kritik maç öncesi açıklamalarda bulunurken sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Osimhen ve Lemina'nın son durumuna ilişkin şunları söyledi:

"İyi bir ilk 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. Onları doğru bir şekilde hazırladığımız zaman bir sonraki maçta sahada olma şansları var."

'GEREKSİZ YERE KENDİMİZİ YORMAMALIYIZ'

Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde. İyi bir 11 ile başlayacağız. Maçın temposunu belirlememiz gerekiyor. Gereksiz yere kendimizi yormamalıyız. Tabii ki baskılı oynayacağız kendi sahamızda. Bunu tabii ki kullanmaya çalışacağız. Daha akıllı, dakika dakika kendi durumumuza göre bunu, maçı çok iyi yönetmeliyiz.

'MAÇIN FAVORİSİYİZ'

Çok kritik, önemli bir maç. Oyuncularıma da söyledim. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım bunu sahada doğru uyguladığında en iyisi olacaktır."