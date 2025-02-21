Okan Buruk oyuncularının performansını eleştirdi

Okan Buruk Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 4-1'lik yenilginin rövanşında RAMS Park'ta 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçtaki 4-1'lik yenilgiyi çevirme hedefiyle maça başladıklarını aktaran Buruk, "Planlarımız erken gol bulup ilk maçta aldığımız 3 farklı mağlubiyetin dezavantajını gidermekti. Golü bulamadık ve devre arasına 1-0 geride girdik. Bu bizi mental olarak düşürdü. İkinci yarıda değişiklikler yaptık. Davinson Sanchez, çok fazla depar attı.

Üç gün önce de maç oynamıştı. Daha önce üst üste maçlarda sakatlık geçmişi olduğu için devrede oyundan çıkarttım. İkinci yarının başında rakip kaleye gitmeyi denedik, pozisyonlara girdik ama kalemize gelen ilk topta golü yedik. Sonradan 2-2'ye getirdik. Son bölümde net pozisyonlar verdik. Torreira, Osimhen ve Sara gibi oyuncularımızı sonraki maçı düşünerek oyundan çıkardım." diye konuştu.

"FİNALE LAYIK BİR FUTBOL OYNAYAMADIK"

Turu geçemedikleri için üzgün olduklarını aktaran Buruk, "Önemli eksiklerimiz var. Hem sakatlıklar hem cezalılarımız hem de kadrodan eksilen oyuncularımız var. Ismail Jakobs ve Yunus Akgün gibi sol tarafı etkili kullanan 2 oyuncumuz yoktu. Ayrılan oyuncularımız oldu. Yeni gelen oyuncularımızdan Alvaro Morata sakatlık yaşadı. Şanssız bir döneme denk geldi. İlk 8'e kalamayarak şansımızı kaybettik. Dinamo Kiev maçında bunu bitirebilirdik. İyi başladığımız Avrupa serüvenini iyi bitirmedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Onlara Avrupa'da bir final göstermek istiyorduk. İki AZ Alkmaar maçında buna layık futbol ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

"MORATA VE JAKOBS DERBİDE YOK"

Okan Buruk, Ismail Jakobs ve Alvaro Morata'nın Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağını dile getirdi.

Sakatlığı bulunan futbolcular hakkında bilgi veren Buruk, "Maç öncesi Yunus'u antrenmanlara çıkartacağız. Yunus'un geri dönmesi bizim için önemli olacak. Onun dönmesini bekliyoruz. Şu andaki görüntüye göre Morata ve Jakobs'un derbide oynaması zor." dedi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, amaçlarının Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Ligde 6 puan önde olduklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız şampiyon olmak. Altı puan öndeyiz. Pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Farkı 9 puana çıkarmak ve ikili averajı almak elimizde. Önümüzdeki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde olmak da buna bağlı. Galatasaray taraftarına yakışır, güçlü ve önemli bir kadro kurduk. Bunun için başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.

Bazı oyuncuları Avrupa'da kullanamadık ama lig için önemli kadroya sahibiz. Bu avantajımızı da en iyi şekilde kullanarak şampiyonluğa ulaşırız. İşin gerçeklerinden biri de her zaman istediğiniz oyuncuyu getirememeniz. Bazen verdiğiniz para, bonservis bile yetmiyor. Futbolcular Avrupa'daki ilk 5 ligde oynamayı istiyor. Bizim gibi takımların en büyük şanssızlıklarından biri de bu."

"BAZI OYUNCULARDA PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ VAR"

Sıkışık fikstür nedeniyle fiziksel çalışmalar yapamadıklarını belirten Buruk, "Fiziksel olarak geride olduğumuzu düşünmüyorum. Bazı oyuncularımızda performans düşüklükleri var. Top bizdeyken önemli hatalar, top kayıpları yapıyoruz. Oyunumuzun değişmesinde ve rakibe pozisyon vermemizde kolay top kayıpları öne çıkıyor." dedi.

Topa sahip olmaları gerektiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Koşan ve baskı yapan takımız. Bu baskılara devam edeceğiz. Geçen 2,5 sezonda en önemli özelliğimiz rakiplere karşı kurduğumuz üstünlüklerdi. Bugün bunu kuramadık. Kadro yapımızın ideale ulaştığı yerde bizim için daha fazla seçenek ve rekabet olacak. En iyi ve formda oyuncular süre aldığında performansımız yukarı çıkacak. Sezon başından beri çok fazla maç oynadık. Kendimi eleştirebileceğim yerlerden biri de biraz daha fazla rotasyon yapabileceğimizdi.

Belli oyuncular üzerinden gittik. Bunun nedeni de Türkiye Ligi'nde puan kaybetmeye tahammülümüzün olmaması. Her maça en iyi kadroyla çıkmak zorundayım. Risk aldığım Kasımpaşa maçı var o da 3-0'dan 3-3'e geldi. Kendimi eleştireceğim ama ligde de 6 puan öndeyiz. Bu avantajı da devam ettirmek istiyoruz. Avrupa'da devam etmek istiyorduk ama hedefim Fenerbahçe derbisiyle birlikte kazanarak yola devam etmek. Hedefimiz şampiyonluk. Bugüne kadar taraftarımızın başını dik tuttuk. Geçen sezon da bugünlerde Sparta Prag'a elenip şampiyonluğa odaklanmıştık. Yine bunu yapacağız ama genel olarak üzgünüm. Kendi adıma, Galatasaray camiası ve Türk futbolu adına Avrupa'da ilerleyemediğimiz için üzgünüm."

"TARAFTARIMIZ SAKİN KALSIN PROVOKASYON OLACAK"

Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe derbisinde sakin kalması gerektiğini belirtti.

Buruk, zorlu bir Fenerbahçe derbisi oynayacaklarını aktararak "Sezon başında bize bu haftaya 6 puan önde gireceğimizi söyleselerdi, 'Müthiş bir şey' deyip kabul ederdim. Moralimizi yüksek tutup derbiye hazırlanacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Oyuncularımı derbiye en iyi şekilde hazırlayacağım. Taraftarımızın da sakin kalması gerek. Birçok provokasyon olacak. Bunlara kapılmamak gerek. Temiz ve olaysız bir derbi olsun. Saha içinde fiziksel ve mental olarak en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

"DERBİ HAKEMİ HAKKINDA SORU İŞARETLERİ VAR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasıyla ilgili "Yabancı hakemin olacağını ve ismini bütün Türkiye biliyordu. Maçın hakemi uzun süre önceden belirlenmişti. Bununla ilgili tepkimiz ve korktuğumuz yerler var. Soru işaretlerinin en kısa sürede ortadan kalkması gerekiyor. Kulübümüz Tahkim Kuruluna başvuru yaptı. Seçilen isimle ilgili hepimizin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Teknik adam olarak sahanın önemli olduğunu söylemiştim. Buna hazırlanacağım ama maçın hakeminin isminden dolayı soru işaretlerimiz çok fazla." diyerek sözlerini tamamladı.