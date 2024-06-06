Okan Buruk özür diledi. Hatasını kabul etti Yeniçağ'ın çağrısına yanıt verdi

Galatasaray; Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışını kazanıp, 24. şampiyonluğunu ilan etmişti. Konya deplasmanında alınan galibiyetin ardından İstanbul'a dönen Sarı-Kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarıyla şampiyonluğu kutlamıştı.

Galatasaray taraftarları kutlama esnasında Sezen Aksu'nun şarkısı olan 'Şinanay' şarkısını söyledi. Şarkıyı kendilerine uyarlayıp söyleyen taraftarlar, şarkının sonuna 'Ananızı s....n Galatasaray' sözlerini ekledi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da bu kelimeleri söylerken kameralara takıldı.Bu anlar sosyal medyada binlerce kez izlenirken, Okan Buruk’un taraftarlarla birlikte yaptığı tezahürat tepkiyle karşılandı.

GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLDUM

Okan Buruk bugün GSTV'ye özel röportaj verdi, şampiyonluk kutlamalarında yaptığı bu büyük hata için özür diledi. Buruk, "Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim" dedi.

ICARDİ VE BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Başkanımız transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi. Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak. Barış Alper bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

MOURİNHO'YU ANLATMAYA GEREK YOK

Fenerbahçe'nn anlaştığı Jose Mourinho ve Beşiktaş'ın başına geçen van Bronckhorst ile ilgili görüşlerini dile getiren Okan Buruk, "Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25" yorumunu yaptı.

ERDEN TİMUR'UN KARARI BİZİ ÜZDÜ

Okan Buruk son olarak Sportif A.Ş'deki görevinden ayrılan Erden Timur konusunda şöyle konuştu: "Erden Bey sevdiğimiz birisi. Galatasaray için önemli hizmetlerde bulundu. Hepimiz devam etmesini istedik. Onun bırakması bizi üzüyor. Kendisinin söylediği gibi, ben de burada gelip geçiciyim Erden Bey de aynı şekilde, kendisi de söylediği için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tek isteğimiz Galatasaray başarısı. Devam etmeme kararı aldı ama Galatasaray başarısı için elinden geleni yapacak. Aslolan Galatasaray.”