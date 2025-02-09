Okan Buruk "Pozisyon penaltı olmamaya çok daha yakın"

Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçın 30. dakikasında sahadan çekildi. Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. İki takım da sahadan ayrıldı.

Maçın ardından Okan Buruk açıklamalar yaptı. Buruk "Böyle bir şeyi birileri bekliyormuş hazırda. Hemen tweet attılar. Adana Demirspor maça hazırdı. Bu maçta bir hakem hatası yapıldıysa bile. Penaltı olmamaya daha yakın bir karar olduğunu söyleyebilirim. Her iki takımın oyuncuları oynamak istedi. Bu Türk futboluna verilen çok büyük bir zarar. Yaşananların çok da masum olmadığını düşünüyorum. Türk futbolunu dışarıya kötü göstermek için zaten bir çaba var, bu da onlardan biri oldu. Burda yaşananlar masum ve bir anlık değildi" ifadelerini kullandı.