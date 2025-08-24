Okan Buruk raconu kesti! Barış Alper Yılmaz hocasına sığındı

Dünyanın en büyük bacasız saniyisi: Futbol.

Şöyle bir düşünün...

Onca global markalar var.

Ama futbol hapsini sollamış gidiyor. Hem de; uçarak. Jet hızında!

Sponsorluk. Yayın hakları. Lisanslı ürün satışları. Tribün gelirleri. Bahis...

Sadece ana bir kaç alan bile, devasa mali kaynak ayakları...

Şimdi gelelim meselemize.

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray’ın en çok kazanan isimlerinden biri.

Aldığının kat be kat fazlası teklif aldı.

Tutturdu, “Gideceğim...” diye.

Menajeri daha çok istekli.

Komisyon almanın dayanılmaz sıcaklığı!

Para için. Zira futbolcu aleminin her şeyi paradır.

Ne kadar versen doymazlar.

Kulüpleri soymazlar(!)

Eee Barış, Napolyon gibi: Para, para, para diye isyan eder de, Galatasaray kulübü boş durur mu.

Kulüp de, normal piyasa değerinin 3-4 katı bonservis bedeli talep eder.

Barış, Okan Buruk ile konuşur. Yönetim ile temasa geçer. Çözüm bulamaz.

Bahane bulur. İdmana çıkmaz.

Özet ile konu maddi menfaat olunca , verilen sözler unutulur. Kağıda dökülmeyen ne varsa havada kalır. Kuş gibi yere konmaz. Uçup gider.

Kuş dedim de... Hay Allah.

Anladınız siz.

Minik Kargam çıkıverdi ortaya.

Bastı yine yaş tahtaya...

Başladı anlatmaya...

Barış, “Okan hocam. Bana geçen yıl söz verildi. Sizde şahit oldunuz. Ama tam aksi yapılıyor. Ayrılmam için bırakın kolaylık göstermeyi. Zorluk çıkartılıyor. Ben artık bu şekilde burada duramam. Dursam eskisi gibi olamam. Verilen sözlerin tutulması için anlayış ve yardım bekliyorum...” demiş.

Okan hoca fazla detaya girmemiş. “Konuyu bizzat Başkan yönetiyor. Bana da sordular elbette. Senin gibi bir oyuncuyu hiç bir hoca kaybetmek istemez. Kulüp de, en iyisini kazanmak ister. Aynı senin gibi. Kendi penceresinden bakınca herkes haklı. Mutlaka ortak yol bulunur. Sorun çözülür...” diye topu taca atıyor.

Güzel siyaset.

Aha. Şimdi gelin çıkın bakayım işin içinden...

Vallahi bu Napolyon amcam ne adammış. Şu para işini ortaya atmış. İşi gücü bırakmış, paranın peşine düşmüş. Hala daha peşinden gidiyoruz.

Hal böyle olunca...

İşte menfaat dünyası.