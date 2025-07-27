Okan Buruk sağa onu istiyor

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Okan Buruk sağa onu istiyor

Defans hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Monaco'nun Fildişili oyuncusunu listenin ilk sırasına yazdığı öğrenildi.

Napoli ile Victor Osimhen transferinde son aşamaya gelen Galatasaray'da diğer transfer hedefleri için çalışmalar başladı.

Victor Nelsson'un takımdan ayrılmasını beklediklerini söyleyen teknik direktör Okan Buruk'un stoper transferi konusunda yönetime rapor sunduğu öğrenildi.

Bu doğrultuda hem stoper hem sağ bek hem de sağ kanatta görev yapabilen Monaco'nun yıldızı Wilfred Singo'nun sarı kırmızılıların transfer listesine girdiği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun transferinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle çözülmeye çalışılacağı ifade edildi.

Esas mevkisi stoper olan Fildişili oyuncunun birden fazla bölgede oynaması nedeniyle Okan Buruk'un ilk sırasında olduğu öne sürüldü.

Singo geçen sezon Monaco formasıyla 35 maça çıkmış ve 3 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.

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