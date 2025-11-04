Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Johan Cruyff Arena'da oynanacak kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibin bu maçı bir çıkış fırsatı olarak gördüğünü ve bunu göre hazırlandıklarını dile getirdi.

'AJAX ÇIKIŞ MAÇI OLARAK GÖRÜYOR'

Okan Buruk Ajax maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Rakibimizin Şampiyonlar Ligi sırlamasındaki yeri bizi ilgilendirmiyor. Rakibimizin bizi ne kadar yenmek isteyeceğini tahmin edebiliyoruz. Bir çıkış maçı olarak gördüklerini biliyoruz. Bunu bilmemiz lazım.

Çıkış olarak görüyorlar ve bize karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. Bunu düşünerek hazırlanmamız gerekiyor, zaten öyle hazırlandık.

'GALİBİYET BİZİ FARKLI YERLERE GÖTÜRECEK'

Ajax en iyi durumda değil ama önemli oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi motivasyonumuzla, son iki maçta 6 puan aldık. Burada alacağımız bir galibiyet, bizi çok farklı yere götürecek. Bizim için çok büyük önemi var.

'ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'

İki maç kazandık. Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. En büyük hedef her takım için ilk 8'e girmek. Bu maç o anlamda bizim için çok kritik. Aynı açıdan Ajax için de kritik. İlk puan ve galibiyetlerini almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN KONSANTRASYONU ÇOK DAHA FAZLA'

Eksiklerini tamamlayan, özgüvenli bir Galatasaray var. Bunu da göstermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu çok daha fazla oluyor."