Okan Buruk, Sane ve Osimhen için tarih verdi: 'Bir an önce bekliyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmzılıların Avusturya kampında Serie A temsilcisi Cagliari'yi 3-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu gece İstanbul'a döneceklerini ve izin yapmadan bir sonraki maça hazırlanacaklarını söyleyen Buruk, takımın performansı ve transfer gelişmeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Arda Ünyay'ı geçen sezon devre arasında transfer ettik. Transferinden sonra sakatlığı oldu. Sadece bir maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Arda'nın fiziksel olarak özellikleri çok iyi. Hızı ve ayakları, bugün de gördük, gayet iyi bir şekilde topu kullandı. Öne doğru, baskılara doğru bir şekilde çıktı. Bizim oyunumuzu çabuk adapte oldu. Uzun yıllardır bu takımda olan bir oyuncu gibi oynaması sevindirici. Geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz var, akademiden de oyuncularımız var. Onların gelişimleri de çok hızlı bir şekilde devam edecek. Geleceğe dair mutluyuz. Arda, 3 maçta da 45 dakika oynadı. Gerçekten iyi işler yaptı. 2 gol attı ama bunun dışında oyun anlayışı, hırsı, isteği, motivasyonla en önemli şeylerden biri bu. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki.

Bize katılacak oyuncular var. Leroy, yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Herkesten çok memnunum. Sakatlıktan dönen Icardi'nin dönüşü, yavaş yavaş takımın içerisine girmesi bu da benim için çok sevindirici. Bugün ve geçen maçta oynayan herkesi beğendim. Az önce Arda'yı verdim ama çok fazla isim vermeyeceğim. Her oyuncunun performansından çok memnun kaldım. Kamp bizim için faydalı oldu. 7-8 gündür de antrenman yapıyoruz. 3 gün daha yapacağız. 11-12 gün yoğun bir çalışma olacak. Bu süreyi çok iyi geçirdiler.

Victor Osimhen'i istiyoruz, bekliyoruz. Bir an önce bekliyoruz. Antrenman süreci geçirecek. Icardi'nin takıma girmesi, Morata'nın durumu bu sürede netleşecek. Bu anlamda Barış'ı santrfor olarak görmemiz bizim için çok iyi oldu."