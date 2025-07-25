Okan Buruk istediği transferleri açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Tivibu Spor ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk "Hedef 26 diyoruz, hızlıca! Geçen sene 25 demişiz, bu sene de hedef 26. Hedefimizi, ne istediğimizi belirtelim. Heyecanlandım, motive oldum"

"SANE ÇOK POZİTİF GELDİ"

Sane ilk geldiğinde, uzun bir zaman onunla iletişim kurduk. Transfer öncesi 2-3 kere video call yaptık, Galatasaray'ı anlattık, kendi menajeriyle de görüştük Abdullah Kavukcu ile birlikte. Leroy'u çok istiyorduk. Çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. O dönemde de konuştuk. Tatil dönemimnde konuştuk. Ben ona 'Tatil nasıl geçti? Hızlı mı bitti? Adapte olabilecek misin?' dedim o an, 'Burada olmaktan çok mutluyum' dedi.

Çok pozitif geldi. Güzel şeylerden biri, yeni gelen oyuncuların takımı merak etmesi. Hazırlık maçlarını da izlemişim. Beni çok sevindirdi böyle gelmesi. Bu tür önemli oyuncularından, onun hedefleri olduğunu, Galatasaray ile birlikte ne kadar çok anı yaşayabileceğini, taraftarla ne kadar çok buluşmak istediğini gösterdi.

"OSİMHEN'İ BEKLİYORUZ"

Osimhen'i bekliyoruz. Uzun bir zaman oldu. Kolay bir süreç değil. Osimhen'i ikna etmek önemliydi. Taraftarımız ikna etti aslında onu. Abdullah Kavukcu önemli bir emek verdi. Ama lokomotif başkanımız.

"AZ OYUNCU AMA DOĞRU OYUNCULAR ALACAĞIZ"

Osimhen transferiyle önemli bir bütçemizi harcamış olacağız. Ondan sonra önceliğimiz kaleci. Stoperde Arda bizi çok sevindirdi. Belki sağ bek, stoper oynayabilen bir oyuncu düşüncemiz olabilir. Az oyuncu ama doğru oyuncular alacağız

"DONNARUMMA İLE FACE TIME YAPMADIK"

Donnarumma ile FaceTime yapmadık.Mantık olarak, Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaleciyi o takımdan almanın zor bir şey olacağını düşünüyorum.Bir kaleciyle kulübü devam etmeyecek olsa, onu düşünürsünüz; ama şu anda öyle bir durum gözükmüyor.

Ederson bizim için önemli bir opsiyon. Manchester City onu bırakacak mı? Bu da önemli bir şey. Bizim alternatifimiz çok. Listemizde olan, takip ettiğimiz kaleciler var.

Nelsson, Roma'ya kiralık gitmişti. Şu an menajeri görüşmeler yapıyor. Bizim birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Takımdan kesin olarak ayrılacak

"KEREM VE BOEY'E KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Sacha Boey bizim oyunumuz için değerliydi. Sadece para değil, oyun olarak bize katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde. İyi bir Galatasaraylı. Çok mücadele etti. Bu tür oyunculara her zaman kapımız açıktır..."