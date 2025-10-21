Galatasaray'da kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen Okan Buruk, listesinin ilk sırasına yazılan oyuncuların transferi gerçekleşince hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirlemişti. Yönetim de bu beklentiye göre Buruk'un sözleşmesinde güncelleme yaptı.

Okan Buruk servetine servet katacak! İnanılmaz bonuslar - Resim : 2

OKAN BURUK'A DEV BONUSLAR

Garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartılan başarılı teknik adam, üst üste 4. şampiyonluk halinde 30 milyon TL bonusla ödüllendirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde de Okan Buruk yine 30 milyon TL prim alacak.

Buruk'un ayrıca Türkiye Kupası için 7.5, Süper Kupa için de 10 milyon TL bonusları bulunuyor.

