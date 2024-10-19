Okan Buruk son anda gerçekleşmeyen transferi açıkladı: Hocası göndermek istemedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başta Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya gidişi olmak üzere sezon başında yapılan transferler ile ilgili konuştu. 343 Digital’e konuşan Buruk, Benfica’dan teklifin son gün geldiğini ve Kerem’in gitmek istediğini belirterek, “Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti yarattı. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu" dedi.

Wilfried Zaha'nın Galatasaray'da bir türlü olmadığını aktaran Okan Buruk, "Kendisi gitmek istedi, kiralık olarak gitti. İngiltere'den de teklifler vardı ancak vergiden dolayı veremedik" şeklinde konuştu.

Öte yandan Okan Buruk, sezon başında son anda gerçekleştiremedikleri transferi de açıkladı.

Fluminense'den Jhon Arias'ı istediklerini ve görüştüklerini kaydeden Buruk, "Hatta kulübü ile de anlaştık ama sonra kulübü, hocanın vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK SÖZLER

Öte yandan Okan Buruk Nişantaşı Üniversitesi’nde öğrenciler ile bir araya geldi. Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşan Buruk, “Kadıköy’e giderken eskisi gibi düşünmüyorsun daha rahat gidiyoruz” dedi.

Okan Buruk’un açıklamalarından satır başları şöyle:

Kadıköy’e giderken eskisi gibi düşünmüyorsun daha rahat gidiyoruz. Biliyorsunuz çok uzun yıllar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kadıköy’de maç kazanamamıştır Bu süreçten sonra artık kazanmaya başlayınca, yani benim 3 senemde Fenerbahçe deplasmanı iki galibiyet, bir beraberlikle bitti. O yüzden bu size gitmeden önce bir özgüven veriyor.

Dünya çapında çok değerli bir teknik adama karşı (Mourinho) maç kazanmanın mutluluğu da tabii ki çok farklı oluyor. Tabii ki kazandığınızda kendi statünüzü de bir yerde net olarak görebiliyorsunuz.

O da gerçekten tam bir winner... Türkiye dışında her yerde kazandı. Mesela Suudi Arabistan’da 2 senedir bütün maçları kazandı ama bana kaybetti, Galatasaray’a kaybetti.

Bazen disiplinsiz değil ama ciddiyetsiz bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Nasıl olsa maç bitti diye düşünürsünüz, nasıl olsa kazanırız diye düşünürsünüz. Yakın zamanda hem Kasımpaşa hem de Rigas maçında yaşadık.

Ben oyuncuları kazanmaktan yanayım. Herkes hata yapabilir, her oyuncu hata yapabilir. Eğer bunlara takılırsan takımınızda oyuncu kalmayabilir!