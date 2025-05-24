Okan Buruk takımdan ayrılacak isimleri açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAZANIP 95 PUANI YAKALAYABİLİRİZ"

İki takımın da iyi niyetli mücadele ettiğini ifade eden Buruk, "İkinci yarı biraz daha bizim açımızdan daha hava biraz daha soğuyunca daha iyi oldu. Uzun süredir oynamayan oyuncularım vardı. 90 dakika görmemiş oyuncularımız çok fazlaydı. Bugün geçen haftaki maça göre 10 değişiklik yapmıştık. Burada da oyuncularımızın performansını değerlendirmekten çok tabii ki maç eksikliği hava sıcaklığı ile birlikte kazanma isteğimiz vardı.

Bu kazanma isteğini hepsi sahada gösterdi ve bizim için güzel bir galibiyet aldık. İlk yarı Göztepe'nin girdiği pozisyonlar vardı. Yine ikinci yarıda girdikleri pozisyonlar oldu. İki takım da pozisyonlar yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki 92 puana gelmek, 92 puan önümüzdeki hafta tekrar kazanıp 95 puanı yakalayabiliriz. Bundan önce kırdığımız rekorlar vardı. Bu sene de rekor kırmasak da yine en çok puan toplayan takımlar listesine tekrar Galatasaray bir sezonu daha ekledi. Bu da bizim için önemli ve değerli" diye konuştu.

"GALATASARAY ADINI TEKRAR AVRUPA'DA DUYURACAĞIZ"

Bu sezon hakkında da konuşan Buruk, "Bu sene bu anlamda biraz daha zordu ve biz oyuncularımızla birlikte hep kazanmaya odaklandık ve tabii ki tek üzüldüğümüz hep söyle biliyorum onu. Bu sene Avrupa'da daha iyi işler yapabilirdik. Bu bizim için önemli bir yara. Ama önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah ona uygun da bir kadroyla birlikte yine Türkiye'yi doğru bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Galatasaray'ın adını tekrar Avrupa'da duyurmaya çalışacağız. Bir önceki Şampiyonlar Ligi serüvenimizde çok önemli maçlar oynadık. Bence yine Manchester United gibi Bayern Münih gibi takımlarla çok önemli maçlar oynadık. Çok önemli oyunlar ortaya koyduk. Önümüzdeki sene de amacımız tekrar bu oyun gücünü ortaya koymak. Yani bu sene Avrupa Ligi bu anlamda ilk defa bizim için bir deneyimdi. Aslında çok iyi başladığımız serüveni kötü bitirdik" diye konuştu.



"AVRUPA'DA ŞANSSIZ PUANLAR KAYBETTİK"

Avrupa maçları hakkında ise Buruk, "Yani çok formda başladığımız, çok iyi oyunlar oynadığımız serüveni Tottenham maçını kazanan, Avrupa Ligi'ni kazanan takıma karşı kurduğumuz üstünlüğü, oyun üstünlüğünü gördüğümüzde çok iyi başladık ama onun yanında da belki hiç puan kaybetmeyeceğimiz dediğimiz takımlara puanlar kaybettik ve devamında ilk 8'e kalamayıp eleme turu oynayıp orada da elendik. Yani bu anlamda bu sene bizim için önemli bir şans vardı aslında finale kadar gidebilmek için. Buradan tabii ki dersler alıyoruz.

Yani transferle ilgili dersler alıyoruz. Oyuncu yapısı, kadro genişliği ile ilgili oyunculara hazırlama. Yani benim için en zor olan şeylerden biri Türkiye Ligi'nde hep kazanmak zorundasınız. Yani burada çok fazla maç maç rotasyon yapamıyorsunuz. Çünkü puan kaybetmemek zorundasınız. Bu biraz bizi zorlaştırıyor, işimizi zorlaştırıyor. Avrupa'daki başarımızı biraz daha engelliyor. Çünkü son senelerde puan çok fazla yükseldi" şeklinde konuştu.

"ONLARDAN AYRILMAK ZOR OLACAK"

Buruk takımdan ayrılacak isimler konusunda ise "Dries bizim için çok önemli. Saha içi ve saha dışı yarattıkları ortam. Galatasaray takımına önemli katkıları oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Duygusalız. Önümüzdeki hafta kendi stadımızda onun için çok önemli olacak. Onunla başlamayı düşünüyoruz. Böyle ayrılıklar çok zor oluyor. Muslera da geçen sene ayrılmaya yakındı. İkna ettik. Onun da yerini doldurmak kolay değil. Günay'ın katkıları çok fazla. Yaptığı kurtarışlar, bugün çok önemli kurtarışlar yaptı. Kulübede, soyunma odasında Günay'ın gizli kaptan yeteneği var. Bu tarz hem iyi oyuncu hem iyi insanların benim için çok ayrı yeri var. Bizim için çok zor seçimler. Gelen herkes buraya adapte olmaya çalışıyor, doğru insanları getirmek, doğru oyuncuları getirmek önemli. Ayrılıklar zor olacak. Önümüzdeki hafta daha duygusal olacak. Galatasaray'da oynamış yabancı oyuncuların nasıl sahiplendiklerini biliyoruz." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF GİDEBİLDİĞİMİZ EN İYİ YERE KADAR GİTMEK"

Şampiyon olan takımların puan bareminin çok yükseldiğini dile getiren Buruk, "Hiç puan kaybetmememiz gerekiyor. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi çok daha farklı olacak. Tabii ki ilk 8 hedefiniz var ama 24'e de girip bir üst tura çıkma hedefimiz. Burada iki tane hedef olacak. Ama onun yanında dediğim gibi yani ona uygun bir kadro, kadro genişliği, kadro rotasyonu çok daha önemli olacak. Daha sert maçlar yapacağız. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki için şey diyorduk final oynamak istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi bu anlamda direkt olarak final oynayacağız diyebileceğiniz bir organizasyon değil. Çok önemli takımlar var. Ama kimin ne yapacağı da hiçbir zaman belli olmuyor. Burada hedefimiz gidebildiğimiz en iyi yere kadar devam etmek olacak" dedi.