Okan Buruk'tan şaşırtan Muslera açıklaması: Taraftar tepki göstermişti

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynaydığı ve 2-1 kazandığı maçta taraftarların oyunu geç başlatması nedeniyle tepki gösterdiği Muslera ile ilgili teknik direktör Okan Buruk açıklama yaptı.

Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftar bir iki pozisyonda Muslera’nın hızlı başlamasını istedi. Topu elden çıkarma durumu oluşmayınca oyuncu istediği gibi başlayamıyor tabi ki. Oyuna başlaması için çok emin olması lazım sonuçta kalecinin. Onunla ilgili bir problem oldu herhalde. Taraftar hep dikine oyun, öne oyun, gol atan bir takım istiyor bunda da çok haklılar. Bu oyunu son iki haftada çok öne çıkarmıştık. Bugün yine bölüm bölüm öne çıkardık. Taraftarı mutlu etmek istiyoruz oyun olarak.”