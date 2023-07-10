Okan Buruk taraftara müjdeyi verdi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kisvarda galibiyeti sonrası konuştu. Buruk, Icardi'nin son durumu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk taraftara müjdeyi verdi

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda takımını 2-0 mağlup ett. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. 3 maçımız daha var. Bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Hazır bir şekilde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkmak istiyoruz.

-Icardi'yi hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekli. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey olumlu gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizle beraber olur.

-Ben daha Icardi ile görüşmedim. Şu anda Erden Bey görüşüyor. Bittikten sonra iş, tabii ki ben de görüşeceğim.

-Transfer prosedürü tamamlandıktan sonra onun kararını vereceğiz ama en kısa zamanda gelmesini isterim ben.

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