Okan Buruk taraftara müjdeyi verdi

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda takımını 2-0 mağlup ett. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. 3 maçımız daha var. Bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Hazır bir şekilde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkmak istiyoruz.

-Icardi'yi hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekli. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey olumlu gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizle beraber olur.



-Ben daha Icardi ile görüşmedim. Şu anda Erden Bey görüşüyor. Bittikten sonra iş, tabii ki ben de görüşeceğim.



-Transfer prosedürü tamamlandıktan sonra onun kararını vereceğiz ama en kısa zamanda gelmesini isterim ben.