Okan Buruk taraftara patladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son dönemdeki final maçlarının skor ve oyun açısından tatmin etmediği eleştirilerine yanıt verdi.

Tecrübeli hoca, “Vallahi ne diyeyim. Ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız. Diyecek pek bir şey yok" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"5 maç saydınız belki, geçen seneden bir deplasmanda oynadığımız Hatay maçını sayarsak 6. mağlubiyet o, tüm maçlar içinde. 17 maç üst üste kazanmış takıma başarısız diyorsanız, 2 sene üst üste şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi’ndeki takıma başarısız diyorsanız Manchester City’i veya Real Madrid’i tutmanız lazım. Kaybedilen her maç farklı bir hikaye.”

Ayrıca, Buruk, transfer süreci ve takımın performansıyla ilgili olarak, “Gelmeden bir şey okudum; Sara ve Torreira’nın yanına 8 numara lazım deniyor. Maça 12 kişi çıkacağız herhalde. Ne oynadığımız sistemi bilen var ne kazanma kaybetme var. Takımın en önemli yıldızlarından biri satıldı. Hep kazanarak devam ettik. Kazanmak kaybetmek olabilir, kabul etmek gerekiyor. Benim de, oyuncularımın da hataları oldu. Transferde de hatalar oldu. Kabul etmek gerekiyor. Biz buraya geldiğimizde takım 13’üncüydü. İki sene üst üste şampiyon olduk. Biraz da mantık çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Sadece kaybettiğimiz maçlar üzerinden konuşup kazandığımız maçlar, şampiyonluklar üstünden konuşmazsanız gerçekçi gelmez. İyi takımız, iyi şeyler yapıyoruz. Gerginlik yok. Yüzümüz hep gülüyor.” ifadelerini kullandı.