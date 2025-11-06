Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Ajax'a konuk oldu.

Victor Osimhen'in ikinci yarıda yıldızlaşarak hat-trick yaptığı zorlu mücadeleyi 3-0'lık net bir skorla kazanan Sarı Kırmızılılar Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray bu zaferle Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet serisini 3 maça taşıyarak 9 puana yükseldi.

OSIMHEN: 'GOL KRALLIĞI İÇİN KALİTEM VAR'

Karşılaşmanın ardından attığı 3 golle maçın yıldızı olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen şunları söyledi:

"Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde yolumuza mutlu devam edeceğiz. Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim."

BARIŞ ALPER YILMAZ: 'GALİBİYETİ TARAFTALARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ'

Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan milli yıldız Barış Alper ise maç sonu yaptığı açıklamada taraftara parantez açarak "Taraftarlarımıza teşekkürler, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar, ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler. Güzel gidiyoruz, hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Ajax'ı yenmek ve 9 puanla buradan çıkmak için geldik. 9 sıradayız, ilk 8 hedefimiz var. Belki bir sonraki maç bunu oluşturacak. Bunu hep hayal ediyoruz, istiyoruz.

OKAN BURUK: 'TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Ajax galibiyeti şöyle değerlendirdi:

"Liverpool maçıyla oyun ve öz güven olarak iyi şeyler başladı. Çok doğru oyunlar oynuyoruz. Sabırlı oynadık bu maçı, ilk golü bulduktan sonra maçın değişeceğini biliyorduk.

Ajax çok erken gol yiyordu ama bugün geç yediler. İlk yarı kanat oyuncusu ile oynamadılar, topa sahip olmada zaman zaman onlarda kaldı. Ancak çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı hücumda hamle yapmak için Barış Alper Yılmaz ile başlamak istedik. Herkes çok iyi oynadı. İnsanların yarın işe, okula giderken duyacağı gurur çok önemli... Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzden de çok sevinçliyim.

Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisi ile aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli, hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak.

Liverpool'u şansa yenmedik, iyi oyunla yendik. Planlamış, inanmışlık... Bu bizi bir seviye yukarı çıkarttı. Bodo Glimt galibiyeti, Ajax galibiyeti... Bu bizim için kritik bir periyot. Bundan sonra iki galibiyet daha alırsak, ilk 8 hedeflerimiz büyüyecek. Herkesin hedefi burada önce ilk 24, sonra ilk 16, sonra ilk 8..."