Okan Buruk Trabzonspor’un golüne isyan etti

Süper Lig’de Trabzonspor’u 4-3 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, Trabzonspor’un attığı 1 golde topun dışarıdan çevrildiğini ifade etti.

‘’DIŞARIDAN ÇEVRİLDİĞİNİ GÖRDÜK’’

beIN SPORTS’a konuşan Buruk, "Seyredenler için müthiş maç oldu ama teknik adamlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biz taç atarken geçiş yedik ve 1-1 oldu. Kolay pozisyonlara girdik ama hem verdiğimiz pozisyonlar... 3-3'ten sonra 4-3 geriye de düşebilirdik. Abdülkerim'in dokunuşu... İyi günlerinden biri değildi ama kurtarışı maçı kazandırdı. Defansif anlamdaki oyuncu sayımız, hücumdaki oyuncu sayımız... Davinson'u oynatamadık. Bizim için çok zor kadro yapısının olduğu bir gündü. Günün sonunda kazandık. Bizim tarafımızdan dışarı çıkan çevrilen toptan.. Bunun haberi geldi. Maç içerisinde topun dışarıdan çevrildiğini gördük. Hak etmediğimiz bir goldü. Gol sayımızı yükseltebilirdik. Trabzonspor belki de en iyi performansını sergiledi. Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Puan farkını sürdürüyoruz" dedi.

"MERTENS BENCE DİĞER BÜTÜN OYUNCULARA ÖRNEK"

Konuşmasını sürdüren Buruk, "Mertens bence diğer bütün oyunculara örnek. Hiçbir zaman şunu görmüyorsunuz Mertens'te; hep takım arkadaşını düşünen biri. Bunu tüm takıma yaymak gerekiyor. Oyun içinde bireysel düşündüğümüz yerler oldu. Takımı öne çıkartmamız gerekiyor. Oyuncularımızdan istediğimiz bu. Hücumculardan insanlar gol, asist bekliyor. İnsanlar bazen böyle değerlendiriyor. Gol, asist olunca çok iyi oynadıklarını düşünüyorlar ama gerçek bu değil, gerçek oyun, oyun ne istiyorsa onu yapmaktır. Kendi içimizde fazlalaştırmamız, yaymamız lazım. Takımın performansından, isteklerinden memnunum. Daha iyisini yapmalıyız. Zor bir gündü, kazanarak biterek önemliydi. Taraftarımız maç sonuna kadar destekledi. Onlarla birlikte inanılmaz hava yaratıyoruz. 3-2 geri düşmemize rağmen hızlı şekilde geri döndük" şeklinde konuştu.