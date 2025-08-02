Okan Buruk transferde önceliği söyledi, 3 hedefi işaret etti!

Galatasaray'ın Rams Park'ta Lazio ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

KALECİ, STOPER VE SAĞ BEK TRANSFERİ

Sarı kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği yeni transferlerin kimler olacağı konusunda ser verip sır vermeyen Okan Buruk, kaleci transferini kısa süre içerisinde tamamlamak istediklerini ve sağ bek ile stoper konusunda da önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

Okan Buruk şunları söyledi:

"Kaleci transferi için uğraşıyoruz. Transferde süre veremiyorsunuz ama en kısa sürede tamamlamak istiyoruz.

İsim vermiyoruz. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Hem stoper hem sağ bek mevkii için önümüzdeki günlerde transferler düşünebiliriz. Asıl düşüncemiz, öncelikle kaleci üzerinde."