Okan Buruk "Uzaydan hakem gelse benim için fark etmez"

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda aldıkları 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İKİNCİ YARI OYUNA AĞIRLIĞIMIZI KOYDUK"

Buruk, "Aslında çok zor bir maç bekliyorduk. Özellikle Rizespor'un Fenerbahçe performansı ve Fenerbahçe maçına başlangıcı orada verdiği mücadele öne geçti. Belki hakem hataları olmasa oradan da çok büyük bir sonuçla dönebilirdi. O yüzden Rizespor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Hem de kendi sahasında taraftarıyla birlikte daha da etkili olabileceğini bekliyorduk.

İlk yarıya çok iyi başlamadık. İlk yarının sonunda yaptığımız değişikliklerle hem bizim işi değiştirdik hem de oyuncu değişiklikleriyle bence ikinci yarı oyuna daha net bir şekilde ağırlığımızı koyduk. Benim oyun içerisindeki en büyük sıkıntılarımdan biri kolay top kayıplarıydı. İlk yarı bunu daha fazla yaptık. İkinci yarı biraz daha azalttık ve sahaya daha doğru yerleştiğimizde hem rakibe doğru baskılar yaptık hem de ikinci yarı özellikle bulduğumuz gollerle maçı kazanma şansımız oldu" şeklinde konuştu.

"UZAYDAN HAKEM GELSE BENİM İÇİN FARK ETMEZ"



Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetmesini ister misiniz? sorusuna Buruk, "Ben teknik direktörüm. Ben başkan değilim, yönetici değilim. Başka bir şey değilim. Ben teknik direktörüm. Ben sahaya bakıyorum. Saha içerisinde ne olursa yani hep söyledim. VAR'da da olsa uzaydan da gelse hani başka bir gezegenden de gelse kim olursa olsun ben saha içine odaklanacağım.

Bununla ilgili kararı tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler bu konuda verecektir. Ben dediğim gibi ben sahaya bakar, sahaya odaklanan biriyim. Yani saha içerisindeki hakemin pasaportunun ne olduğu benim çok umurumda değil. Ben sadece oyunuma, maçı kazanmaya odaklanacağım. Onun dışında benim için değişen bir şey olmayacak" yanıtını verdi.