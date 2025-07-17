Okan Buruk ve Jose Mourinho eskisi gibi davranamayacak! Ceza tehdidi kenarda

Geçen sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışında iki taraf rakip teknik direktörlerin kusurulu hareketlerinin cezalandırmamasından yakındı.

3-3 berabere biten Galatasaray-Kasımpaşa maçında hakem Oğuzhan Çakır, Jakobs’un eliyle oynadığı pozisyon için VAR uyarısıyla monitöre giderken Okan Buruk “Bu penaltıyı veren hakem burada bir daha maç yönetemez” diye arkasından bağırdığı yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

Buruk, disipline sevk edilmesine rağmen ceza almadı. Fenerbahçe’nin Antalya deplasmanında 2-0 kazandığı maçta Hakem Cihan Aydın, Fenerbahçeli Dzeko’nun attığı golü, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal etmişti.

Mourinho da, pozisyonu bilgisayarından açıp, yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak tepki gösterdi. Sarı kart gördü. Bütün dünyada büyük yankı uyandıran bu hareket için yeterli cezanın verilmediği iddia edildi.

Yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu hareke geçti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan mali genel kurulda yeni sezonda hakemlere Dünya Kulüpler Kupası'nda uygulanan yaka kamerası uygulamasının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

4. HAKEM VE TEMSİLCİLERE KAMERA TAKILACAK



Türkiye gazetesinden Tahir Kum'un yazısına göre yaka kamerası uygulamasının detayları belli oldu. Buna göre Süper Lig maçlarında görev yapan 4. hakem ve saha içi temsilcileri yaka kamerası takacak. Sistem Aselsan tarafından kurulacak. Saha kenarında özellikle yedek kulübeleri ve teknik direktörleri disipline etme konusunda ciddi katkı sağlayacak olan bu sitem sık sık gündeme gelen sevklerdeki tartışmaları da ortadan kaldıracak. Buna göre hakemler ve temsilciler hem saha olaylarında hem de soyunma odası giriş ve çıkışlarında bu kamera sitemini kullanacak. Böylece saha kenarında rakip kulübelere ve hakemlere söylenen sözler kayıt edilecek. Hakemler ve temsilciler raporlarını görüntüye dayalı olarak yazacak. Okan Buruk ve Jose Muorinho'nun yaptıklarına benzer olaylarda kayıt altına alınan sözler delil olarak kullanılacak.