Okan Buruk ve Mauro Icardi arasındaki Osimhen konuşması ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin kapanmasına artık az bir zaman kalırken Galatasaray’dan bomba bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar mevcut golcüler arasında en iyi 5 isimden biri olarak gösterilen Victor Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Osimhen’in gelişi taraftarları havaya uçururken herkesin aklına aynı soru geldi.

Mauro Icardi gibi yıldız bir golcüye sahipken sarı-kırmızılıların Osimhen’i de almasıyla takımda forma huzursuzluğu çıkar mı soruları gündem oldu.

Taraftarlar sosyal medya hesaplarından bu soruyu sorarken Okan Buruk ve Icardi arasında geçen Osimhen sohbeti ortaya çıktı.

"MUHTEŞEM"

Gazeteci Kadir Çetinçalı'nın aktardığına göre "Gerekirse sistemi değişeceğiz Osimhen'e ne dersin?" sorusuna Icardi "Muhteşem derim!" cevabını verdi.

SİSTEM DEĞİŞECEK

Hem lig hem de Avrupa’da şuana kadar istediği oyunu ortaya koyamayan sarı-kırmızılıların sistem değiştireceği öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk’un Osimhen ve Mauro Icardi’yi aynı anda kullanarak takımı 3-5-2 sisteminde oynatacağı belirtildi.