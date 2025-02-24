Okan Buruk "Vincic Türk hakemlerinden daha kötü yönetti"

Galatasaray - Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken maçın ardından Okan Buruk hakem Slavko Vincic hakkında konuştu.

Okan Buruk "Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakemin ne kadar kötü performans ortaya koyduğunu ve elinin titrediğini gördük. Bir şey yokken düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Çok kötü fauller verdi. Oyunu çok kötü durdurdu. Mert voleybol oynadı. 4. hakem el diyor. 4. hakemi de dinlemiyor. Türk hakemlerine yapılmış bir saygısızlıktır! Türk diye 4. hakemi dinlememek saygısızlıktır! Maçtan sonra Vincic'e de söyledim. Türk hakemlerden daha kötü yönettin dedim. Eli ayağı titredi." ifadelerini kullandı.