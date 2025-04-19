Okan Buruk yeni sezonda devam edecek mi? Cevap verdi

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK'nin iyi savunma yapan bir takım olduğuna değinen Buruk, "Teknik direktör değişikliği sonrasında yaptıkları lig maçlarında Fenerbahçe müsabakası hariç gol yememişlerdi. Orada çok farklı bir kadroyla çıkmışlardı. Diğer maçlarda gol yemediler. Savunma özellikli oynadılar. Sabırlı, sakin, öne doğru ve hareketli oynadık. Bu da bize çok pozisyon getirdi. Maçı rahatlatması için ikinci golü atmamız gerekiyordu. Bunu çok geç bulduk.

"SON İKİ MAÇIMIZDA GOL YEMEDİK"

Güçlü bir oyunumuz vardı. Hem topa sahip olduk hem doğru bir şekilde sahaya yayıldık hem de topu erken bir şekilde geri kazandık. Savunma hattımız çok öndeydi. Rakibimize çok şans vermeden net bir galibiyet aldık. Son 2 maçı gol yemeden bitirdik. Kendi sahamızda üst üste 5 maç gol yemedik. Hem pozisyona girip hem gol yemediğimiz için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"PSİKOLOJİK OLARAK GÜÇLÜYÜZ"

Ligin bitimine 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Buruk, "Az maçımız kaldı. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla şampiyonluk ateşini yaktık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta bizim için daha zor olacak. Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı oynayacağız. Pazar günü de ikas Eyüpspor maçımız var. Buna hazırlanacağız. Önemli bir yol aldık. Hem oyun hem de psikolojik olarak güçlüyüz. Hem kupada finale yükselerek hem de ligde kazanarak yolumuza devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, üst üste aldıkları Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor galibiyetlerinin kendilerini psikolojik olarak yukarı çektiğini dile getirdi. Son haftalarda iyi savunma yaptıklarının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"LEMİNA VE TORREIRA"

"Oyuncu tercihleri önemli oluyor. Haftada tek maç periyoduna girdik. Daha çok dinleniyoruz, tek maça odaklanıyoruz ve daha çok çalışma imkanımız var. Bu da gelişimimizi yukarı çekti. Özellikle Fenerbahçe ve Samsunspor deplasmanından alınan galibiyetin üzerimizde oluşturduğu psikolojik üstünlük var. Bunu da sahaya olumlu bir şekilde yansıtıyoruz. Sadece oynayan değil oynamayanların da enerjisini görüyoruz. Bu birliktelik bize iyi oyun getiriyor. Takım savunmasını önde kuruyoruz. Burada Lemina ve Torreira gibi geri kazanma özelliği olan oyuncularla oynamanın faydası var. Bu da arkalarındaki oyuncuların performansını yükseltiyor."

GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Buruk, yönetim kurulu istediği sürece takımda kalacağını açıkladı.

Yeni sezonda devam edip etmeyeceği sorulan Buruk, "Sözleşmem devam ediyor. Benim gibi Galatasaraylı biri, Galatasaray istediği sürece burada kalır. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak büyük bir gurur. İki sezon şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da şampiyonluk yolundayız. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse o kadar buradayız." diyerek sözlerini tamamladı.