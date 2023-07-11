Okan Buruk yeni transferi açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Leipzig'de forma giyen Angelino ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Okan Buruk yeni transferi açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Leipzig'te forma giyen Angelino ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların Leipzig ile anlaşma sağladığı Angelino için Okan Buruk, "Angelino'nun haberi yeni geldi, beklemedeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Hoffenheim'de geçiren İspanyol oyuncu, 35 maçta 1 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 6 milyon euro olduğu kaydedildi.

Galatasaray kiralama bedeli olarak Leipzig'e yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek.

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