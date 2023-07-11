Okan Buruk yeni transferi açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Leipzig'te forma giyen Angelino ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların Leipzig ile anlaşma sağladığı Angelino için Okan Buruk, "Angelino'nun haberi yeni geldi, beklemedeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Hoffenheim'de geçiren İspanyol oyuncu, 35 maçta 1 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 6 milyon euro olduğu kaydedildi.

Galatasaray kiralama bedeli olarak Leipzig'e yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek.