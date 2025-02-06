Okan Buruk yeni transferleri değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Boluspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Yeni transferler hakkında konuşan Buruk, "Maçın sonuna kadar oyunumuzu devam ettirdik özellikle genç oyuncularımızın performanslarını görmüş olduk, iyi yanıt aldık. Yeni transferlerimizin performansından çok iyi yanıt aldık. Genel olarak bizim için güzel bir akşam oldu. Birçok oyuncumuzu kullandık. Yine akademimizden oyuncularımızı kullanma şansımız oldu. Bence maçın sonunda da en güzel şeylerden biri de birçok akademi oyuncumuzla maçın sonunu getirmemizdi. O anlamda da mutluyuz. Boluspor’u oyundan dolayı tebrik ediyorum bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"LİSTEYİ BELİRLERKEN ZORLANACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi’nde takım listesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Şimdi ekibimle birlikte listeyi belirleyeceğiz. Bu süreçte zorlanacağız, çünkü sadece 3 oyuncu ekleyebiliyoruz. İsterseniz 5 oyuncu çıkartın, yine de sadece 3 oyuncu ekleyebiliyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi, bu bazı takımlar için mantıklı bir durum değil. Özellikle sakatlıklar için ekstra bir hak tanınabilirdi. Çünkü büyük bir sakatlık yaşadık Icardi de. Kulüpler, bu tür büyük sakatlıklar için ek bir hak alabilmeliydi ama maalesef böyle bir imkan sunulmuyor.

Bu nedenle transfer olacak oyuncularımızın birçoğuna Avrupa listemizin henüz net olmadığını açıkça söyledik. Türkiye ligi bizim için çok önemli, ona büyük önem veriyoruz. Avrupa’da da mücadele edeceğiz ve orada da hedeflerimiz var. Ancak kesin kararımızı bu akşam vereceğiz. Önümüzdeki maçta 3 oyuncumuz sarı kart cezalısı, bu yüzden kadro planlamasını dikkatli yapmalıyız. Bundan sonraki turlar için de durumu net bir şekilde görmek istiyoruz. Ayrıca, Roland Sallai de değerlendirdiğimiz isimlerden biri. Onu ilk yarıda transfer ettik ancak Avrupa listesinde yer almıyordu. Bu akşam, bu listeye dahil edilip edilmeyeceğine karar vereceğiz" dedi.

"LEMINA YAVAŞ YAVAŞ ADAPTE OLACAK"

Son transfer Lemina’nın sağlık durumuyla alakalı konuşan Buruk, "Lemina’nın durumunu tam olarak bilmiyoruz. Doktorumuzla görüştüğümüzde, onun birkaç gün daha fizyoterapistler ve atletik performans ekibiyle çalışması gerektiğini belirtti. Yavaş yavaş takıma adapte olması gerekiyor. Çünkü yaklaşık 6 haftadır maç oynamıyor ve son 8-10 gündür takım antrenmanlarına katılmadı. Sadece bireysel antrenmanlar yaptı. Fiziksel durumunu değerlendirdikten sonra nihai kararımızı vereceğiz" ifadelerine yer verdi.