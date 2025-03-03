Okan Buruk’a aynı soruyu sordular: Bu takım neden oynamıyor?

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların gollerinden biri penaltından olmak üzere 2’sini Osimhen kaydederken 1 gol de Lemina’dan geldi. Kasımpaşa’ya beraberliği getiren golleri Murtaza bin Yunus, Brekalo ve Hajradinovic (penaltı) kaydetti.

Sarı kırmızılıların puan kaybı ve Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk yarışında puan farkı 4’e indi.

Maç sonrası yapılan değerlendirmelerde beraberliğin faturası genel olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a kesildi. Spor yazarları Osimhen ve Muslera’nın iyi oyununa dikkat çekerken Buruk’a “Bu takım neden oynamıyor?” sorusunu sordular.

Spor yazarlarının karşılaşmaya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Levent Tüzemen (Sabah): Okan Buruk bu takımı toparlayabilir mi? Yönetime büyük iş düşüyor. Dursun başkan, Duygun Yarsuvat yönetimindeki planı uygulamalı. Ali Dürüst-Abdürrahim Albayrak ikilisini kalan haftalar için Okan hocaya yardımcı olmaları adına göreve davet etmeli. Mevcut yönetimde bu tecrübede insanlar yok, Okan hocanın yalnızlığı ancak bu ikili ile giderilir.

Ahmet Çakar (Sabah): Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi. Galatasaray haftalardır çok kötü oynuyordu. Abuk-sabuk goller yiyordu. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi gitti. Belki dünkü Kasımpaşa maçıyla şampiyonluk riske girdi. İlk yarı Galatasaray kötü oynasa da skor olarak önde kapatmayı bildi. İkinci yarı art arda gollerle bir an mağlup duruma düştü ama maçın yıldızı olan Muslera ile birlikte Osimhen sahneye çıktı. Önce bir faul aldırdı, beraberlik geldi, ardından da Osimhen takımı öne geçirdi. Sonra sahneye Okan Buruk çıktı. Bayram değil seyran değil yine üçlüye geçti. Carlos Cuesta'yı oyuna aldı, penaltı geldi ve Galatasaray puan kaybetti. Beraberlik tartışmasız Okan Buruk'a yazar.

Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Bu oyun, Galatasaray'a şampiyonluk kaybettirir. Kasımpaşa, Galatasaray maçlarını muazzam oynuyor. İlk yarıda 3-3. Bu maçta 3-3. Kasımpaşa, her maçını Galatasaray maçı gibi oynasa, zirve takımı olur. Burak Yılmaz'ı da tebrik ederim. Kasımpaşa'yı maça çok iyi hazırlamış. Galatasaray'da anlaşılmaz bir düşüş ve formsuzluk var! Bu takıma ne oldu Okan hoca!

Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaray yönetimi; TFF Başkanı, Tahkim, Disiplin derken sahadaki takım puan kaybediyor. Çünkü sahada olması gereken teknik adamları ceza almış tribünde. Takımın sahada başı yok. Özellikle ilk yarıda Muslera çok iyi işler yapıyor. Şampiyonla oynayan takım Galatasaray, rakibine 3 gol atıyor ama 3 gol yiyor ve Muslera sahanın en iyi adamı.