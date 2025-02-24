Okan Buruk’a eski takım arkadaşı sahip çıktı

Süper Lig’de merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir isimden açıklama geldi. Sarı kırmızılıların eski oyuncularından Capone, birlikte aynı formayı giydiği Okan Buruk’a sahip çıktı. Brezilyalı eski futbolcu iki takımdan da kaliteli oyun beklediğini vurgulayarak eski takım arkadaşı Okan Buruk’a sahip çıktı.

TRT Spor’a konuşan Capone şunları söyledi:

"Galatasaray, ligi kazanmak istiyor. Okan Buruk'un becerilerine güveniyorum. İki kez başardı. Yine başaracaktır. Galatasaray, önce derbiyi kazanıp sonra Süper Lig'de mutlu sona ulaşacaktır."



"Köklü tarihe sahip iki takım karşı karşıya gelecek. İki takımdan da kaliteli oyun bekliyorum. Bu maçlar, yüksek atmosfere sahip. Benim favorim Galatasaray. Derbi maçlarda oyuncular doğal olarak motive olurlar. Teknik direktörlere çok fazla iş düşmüyor. Mesela Fatih Terim sadece oyun planı çizerdi. Biz maçın ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Büyük maçlarda herkes yeteneği doğrultunda ön plana çıkar. Galatasaray da Fenerbahçe karşısına kazanmak için çıkacak. Benim beklentim; Osimhen, Mertens ve Yunus Akgün'ün performanslarıyla fark oluşturması olacak."

Brezilyalı eski futbolcu Capone 1999-2002 yılları arasında Galatasaray’da forma giymişti. Capone o dönem sarı kırmızılıların UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde kadronun önemli parçaları arasındaydı.