Okan Buruk’a İtalya’dan talip çıktı: Sezon sonu harekete geçecekler

Galatasaray’ın başında üst üste 3. şampiyonluğu için mücadeleye devam eden Teknik Direktör Okan Buruk’un geleceği bir süre önce tartışma konusu olmuştu. Tecrübeli teknik adamın özellikle Avrupa’da elde ettiği başarısız sonuçlar sonrası geleceği tartışma konusu olmuş ve şampiyonluğun kaybedilmesi durumunda sezon sonunda yolların ayrılabileceği iddia edilmişti.

Sarı kırmızılı yönetim ise Okan Buruk’a olan güvenlerini ifade ederek tecrübeli teknik adam ile yola devam edeceklerinin altını çizmişti.

Sabah’ta yer alan habere göre Okan Buruk’a talipler çıktı. Tecrübeli teknik adamın İtalyan ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi.

Okan Buruk’a en ciddi talibin ise Serie A ekiplerinden Roma olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin sezon başından beri takip ettiği Buruk'a teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan Ligi'nin üst sıralarından bir takımın da deneyimli çalıştırıcıyı radarına aldığı aktarıldı.

Haberde bu takımın Okan Buruk'a şu anda kazandığı paranın 3 katı bir teklif yapmayı planladığı belirtildi. Sezon biter bitmez hem Roma hem de Suudi Arabistan ekibinin harekete geçmesi bekleniyor.