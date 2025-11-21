Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada katıldığı söyleşide öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulunan Okan Buruk teknik direktörlük hedeflerini anlattı.

'EN BÜYÜK KULÜPLERDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Galatasaray'ı Avrupa'da en büyük kulüplerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Okan Buruk, "Galatasaray’ın hedefleri hiç bitmiyor. Hep ileri gidiyoruz. Galatasaray’ın değerleri her zaman sabittir. Onlara uyarsınız ve yaşarsınız. Bu anlamda takım tutmak ayrı bir şey ama Galatasaraylı olmak çok farklı bir şey. Avrupa’da yakalayacağımız başarıları daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Galatasaray’ın Avrupa’nın en büyüklerinden biri olmasını hayal ediyoruz.” dedi.

'AVRUPA'DA KUPA KAZANMAYI HAYAL EDİYORUZ'

UEFA Kupası’nı kazanan takımın önemli parçalarından biri olduğunu hatırlatılması üzerine konuşan deneyimli teknik adam, Avrupa’da kupa kaldırmayı hayal ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Galatasaray’ın tekrar Avrupa’da kupa kazanmasını hayal ediyoruz. Bunu oyuncu olarak yaşadım, inşallah teknik adam olarak da yaşarım.”

'DERBİ BASKISINI O HAFTA GELDİĞİNDE HİSSEDECEĞİZ'

Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Okan Buruk, “Önce Gençlerbirliği, sonra Şampiyonlar Ligi maçı, ondan sonra Fenerbahçe. Bundan önceki senelerde oradan çok güzel bir şekilde döndük. O haftaya geldiğimizde derbinin baskısını zaten hissedeceğiz ama hedefimiz orada da kazanmak olacak.” ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYAYI MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ TAKİP EDİYORUM'

Buruk, futbolda eleştirinin doğal olduğunu ancak sosyal medya çağında bu baskının çok daha yoğun hissedildiğini anlattı. Kendisi ve oyuncuları için en sağlıklı yolun sosyal medyayı mümkün olduğunca az takip etmek olduğunu vurgulayan Buruk, yanlış yönlendirilmiş algıların karar süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

ICARDI VE OSIMHEN SÖZLERİ: 'İKİ ÇOK BÜYÜK FORVETİMİZ VAR'

Forvet hattına dair değerlendirmesinde Buruk, Mauro Icardi’nin sakatlığının ardından yeniden ritim bulmaya çalıştığını, sürelerini buna göre dikkatli yönettiklerini söyledi. Osimhen transferini ise “mucizevi” diye nitelendiren Okan Buruk şunları söyledi:

“Osimhen geçen sene bize kiralık geldi. Bu sene mucizevi bir şekilde kadromuza kattık. Birçok insanın inanmadığı bir operasyondu. Sadece verilen para değil, onu Galatasaray’da oynamaya ikna etmek çok önemliydi. İki çok büyük forvetimiz var. Kim kazanır bilmiyorum ama diğer takımlara karşı bizim kazanacağımız kesin.”

“GALATASARAY LİSESİ’NİN HİKAYESİ YABANCI OYUNCULARI BİLE ETKİLİYOR”

Okan Buruk, Galatasaray Lisesi’nin kulübün çıkış noktası olduğunu, yabancı oyunculara da Galatasaray’ın tarihini ve lisenin rolünü anlattıklarında çok etkilendiklerini söyledi. Buruk, “Bu kültür dünya üzerinde çok az kulüpte var.” diyerek Galatasaraylı olmanın sadece bir takım tutmak değil, bir değerler bütünü olduğunu vurguladı.