Okan Buruk'tan 90 milyon Euro'luk Kayserispor kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı olan Kayserispor karşısında birçok yıldızını yedek kulübesine çekti.

Sarı - Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sürpriz bir 11'le takımını sahaya çıkarttı.

Tecrübeli çalıştırıcı, elinde Angelino gibi orijinal bir sol bek bulunmasına rağmen, sağ bek Dubois’i savunmanın solunda görevlendirdi.

Kazımcan Karataş’ı ise 21 kişilik maç kadrosuna da almadı.

Galatasaray’ın yedek kulübesindeki futbolcuların değeri ise, Süper Lig’deki birçok kulüpten daha pahalı olduğu görüldü. İlk 11’de yer bulamayan futbolcuların toplam değerinin 89.9 milyon euro olduğu görüldü.

Icardi, Zaha, Kerem Demirbay gibi isimler henüz tam hazır görünmezken, sakatlıktan yeni kurtulan Torreira da maç eksiği nedeniyle kulübede maça başladı. Buruk, forvette ise Halil Dervişoğlu yerine Bakambu’yu tercih etti. Kaynak: Milliyet





