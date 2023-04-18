OKAN'DAN ALANYA MAÇI ÖNCESİ BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Herkese ihtiyacımız var" dedi.

OKAN'DAN ALANYA MAÇI ÖNCESİ BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.
49 yaşındaki teknik adam, "Kazanarak geldik. İyi bir oyunla geldik, bunun öz güveni üzerimizde. Ama yeni bir maça başlıyoruz. Aynı ciddiyetle başlamamız gerekiyor. Şifre, geçen hafta nasıl bıraktıysak bugün aynı şekilde başlamak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu sene Alanya ile 3 maç oynadık ama farklı bir hoca vardı. Şu anda başka bir oyun oynayan bir takım var. O yüzden bugün rakibimizin kadro yapısından da biraz daha bekleyerek oynayacağını düşünüyoruz. Önemli bir takım, önemli bir hocaya sahipler. Bize karşı en iyisini yapmaya çalışacaklar" dedi.
"MUTLU ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Okan Buruk sözlerine, "Bizim hedefimiz bir an önce geçen haftaki oyunu ortaya koymak. Çok güzel bir zemin var. İyi bir seyirci, Alanyaspor seyircisi burada, birçok da Galatasaray seyircisi burada, bizi destekleyecekler. Geldiğimizden beri beklentilerini gördük. Onları mutlu etmeye devam etmeye çalışacağız. Geçen hafta oyun olarak çok iyi işler yaptık bunu devam ettirmeye çalışacağız" diye devam etti.
Okan Buruk, son olarak, "Çok iyi bir oyun, istediklerimiz ortaya çıktı geçen hafta. Maçın başından sonuna kadar aynı oyunu devam ettirdik. Bu hafta da aynı 11'le başlıyoruz. Kulübeden gelecek oyuncular olacak, bu da bir plan. Bazen onların gelip verip katkı vermesi çok önemli oluyor. Bunu geçtiğimiz maçlarda çok net gördük. Aynı şekilde kulübeden gelecek oyuncularımız da bize destek verecek. Bir 11'le başlıyoruz, farklı bir 11'le bitireceğiz. Hepsine çok ihtiyacımız var" sözlerini kullandı.

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