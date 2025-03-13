Okan Buruk’tan Antalyaspor maçı öncesi flaş karar

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Okan Buruk’tan Antalyaspor maçı öncesi flaş karar

Galatasaray’ın Antalyaspor’u konuk edeceği maç öncesi Teknik Direktör Okan Buruk’un flaş bir karar vereceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam maç kadrosuna son şekli önümüzdeki günlerde verecek.

Galatasaray, Süper Lig’in 28. Haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, kendi evindeki kritik maçta galibiyet alarak Beşiktaş derbisi öncesi moral depolamak ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi flaş bir karar aldı. Sezona damga vuran ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle düşüşe geçen Yunus Akgün, Antalyaspor karşısında yeniden ilk 11’e dönmeyi bekliyor.

Lemina’nın yedek kulübesine çekilmesi beklenen maçta orta sahada ise ‘kazanan ikili’ olarak bilinen Sara ve Torreira görev alacak.

Sarı kırmızılıların bu maça 3’lü savunma ile çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un kadroya son şeklini önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi.

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