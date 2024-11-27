Okan Buruk'tan AZ Alkmaar maçı öncesi açıklama

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında yarın TSİ 20.45'te AZ Alkmaar'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. Rakibi tanıdıklarını belirten Okan Buruk, "Zor bir karşılaşma olacak. Rakibimizi tanıyoruz. Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı izlemiştik. Özellikle kadro değişikliğini biliyoruz. Çok fazla sakat oyuncuları vardı. Bize daha hazır bir kadroyla çıkacaklar. Üst üste kazanmama serileri vardı ama son maçta kazandılar. İyi bir takıma ve teknik adama karşı maça çıkacağız. Burada kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'İKİSİ DE ÖNEMLİ OYUNCU'

Dries Mertens ve Hakim Ziyech hakkında konuşan Okan Buruk, "Dries Mertens'in 3'üncü senesi. Her sene daha da gençleşiyor. Takıma saha içi ve dışı katkısı çok önemli. Hakim Ziyech de geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Sakatlıkları oldu ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. İkisi de önemli oyuncu. Onları seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz. Takım için önemli rolleri var" sözlerini sarf etti.

Hakim Ziyech'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Hakim Ziyech için bir oynama sayımız var. Oynama sayısını doldurursa bir sene daha devam ediyor. Geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Forma için sürekli çalışıyor. O iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez."

'OYUN İÇİNDE SİSTEMİ DEĞİŞTİREBİLİYORUZ'

Oyun içinde sistem değiştirebildiklerini aktaran Buruk, "Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı farklı yerlerde oynatabiliyoruz. Sallai de öyle bir oyuncu. Yarın için bu oyuncularla ilgili düşüncelerimiz var. Yunus, milli takımda önde önemli işler yaptı. Oyun içi bazen sistemi değiştirebiliyoruz. Yunus'u önde etkili bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: BU TURNUVANIN EN BÜYÜK FAVORİLERİNDEN BİRİYİZ

AZ Alkmaar maçını kazanarak adım adım gitmek istediklerini belirten Abdülkerim Bardakcı, "Zor bir maç olacağınız biliyoruz. Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Analizimizi yaptık. Kazanmak istiyoruz. Bu turnuvanın en büyük favorilerinden biriyiz. Bu maçı kazanıp adım adım gitmek istiyoruz" dedi.

'BÜTÜN STOPERLERİMİZ ÇOK KIYMETLİ'

Davinson Sanchez ile oynamaktan memnun olduğunu söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Bütün stoperlerimiz çok kıymetli. Stopere kim gelirse gelsin diğerini aratmıyor. Onunla oynamaktan zevk alıyorum. Beni de rahatlatıyor. Umarım uzun süre onunla oynarım" sözlerini kullandı.