Okan Buruk'tan benzersiz başarı! Tarihe geçmeye devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'tan benzersiz başarı! Tarihe geçmeye devam ediyor

Galatasaray'ın başında üst üste 3. şampiyonluğunu yaşayan teknik direktör Okan Buruk tarih yazmaya devam ediyor. Genç teknik adam, gözünü üst üste 4. şampiyonluğa dikerken rekorlar kırmaya da devam ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon oldu. 2019-2020’de Başakşehir ile zirveye çıkan Buruk, Aslan ile üst üste 3 kez aynı başarıyı tekrarladı.

Süper Lig tarihinde hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste 3 şampiyonluk yaşayan tek isim de Okan Buruk.

Okan Buruk, Ahmet Suat Özyazıcı’yı yakalayarak ligde 4 kez şampiyon olan 3. teknik adam.

Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim’den sonra Süper Lig’de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan 4. teknik direktör oldu.

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OKAN BURUK ZİRVEDE YER ALIYOR

Süper Lig’de futbolcu (7) ve teknik adam (4) olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim de 11 kez ile Okan Buruk.

Buruk geleneği sürdürdü ve ligde 18 sezon üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu.

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