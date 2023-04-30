Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"Maç istediğimiz gibi başladı. Topun bizde olduğu, rakibin agresif olmadığı, rakip kaleye rahat gittiğimiz, 1-0'a ulaştığımız bölümdü. Cenk'in bir tane pozisyonu vardı, sonrasında kornerden yediğimiz gol sonrası oyunumuz geriye gitti. Hem takım hem de bireysel olarak sezon başından bu yana oynadığımız oyunu sergileyemedik. Devre arasında ikinci yarı için takımı uyardık, takım boyu için, önde baskı için konuştuk, bireysel performansların yukarı çıkmasını istedik. O nedenle hamle yapmadık, oyunculardan değişim bekledik.

İstediğimiz gibi başladık ama kısa bir süre sonra 53-58 dakikaları arası art arda pozisyonlar yedik, Midtsjö ve Berkan'ı oyuna alacaktım ama golü yedik, planlar değişti. Doğru tercihleri yapsak 2-2'yi bulma şansı bize geldi ama olmadı, sonrasında 3-1 oldu. Üzgünüz. İstek var, arzu var ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Hem birinci gol sonrası hem de ikinci yarının bir bölümünde kırıldık.

Ligde lider durumdayız. Başımız dik. Sezon başında 5 maç kala bu bölüme 3 puan önde gireceksiniz deseler kabul ederdik. Hâlâ avantajımız var. Galatasaray bu süreçlerden her zaman kazanarak çıkmıştır. Bundan sonraki hedefimiz de kazanmak. Bugün bir kaza oldu. 14 maçlık galibiyet serisi, oynadığımız oyunlar, şampiyonluk için bizi ümitlendiriyor. Bu sene ilk defa derbi kaybettik. Bu çok üzdü bizi. Ama taraftarımız hiç merak etmesin bu senenin şampiyonu eski oyunumuzla bize yakışan oyunumuzla Galatasaray olacak.

Sezon başından bu yana alan savunması yapıyoruz. Lucas'a yapılan itme de var. Hakemler değerlendirmedi, Sergio da biraz agresif olup rakibini bloklasa gol olmayabilirdi. Alan savunmasında alandaki oyuncular çıkıp vurmak zorunda. Sezon başından bu yana yapıyoruz bunu ve çok az gol yedik, bugün yapamadık. Alanı ve adamı ayırt edemeyen futboldan pek anlamayan insanlar Lucas'a neden orada eşleşti diyebilir, normal."

