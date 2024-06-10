Okan Buruk'tan canlı yayında yıldız futbolcuya 'Come to Galatasaray' çağrısı

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Tivibuspor'a özel röportaj verdi. Okan Buruk'un açıklamalarında damga vuran konu Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka için söyledikleriydi.

Borussia Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer, Bayern Münih'te oynayan Leon Goretzka'ya "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" çağrısında bulundu. Alman yıldız Goretzka'nın da bu yorumu beğendi.

BEN BİR GORETZKA'YI ARAYAYIM

Leon Goretzka'nın yorumu beğenmesi Okan Buruk'a soruldu. Başarılı hoca, "Bundan haberim yoktu. Ben bir Goretzka'yı arayayım (Gülerek)" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'te karşılık rakip de olduk. Bunu ilk defa duydum. "Come to Galatasaray" tabii ki deriz. Bayern Münih'in önemli oyuncularından biri" ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BAMBAŞKA

Röportajının devamında Şampiyonlar Ligi'ne ayrı bir parantez açan Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi bence çok güzel bir tecrübeydi. Son maça kadar şansımızı taşıdık. Galatasaray’ın adını tekrar Avrupa’ya hatırlatmak da iyi oldu. Hem Şampiyonlar Ligi oynayıp hem ligde başarılı olan bir takım yoktu uzun zamandır. Bu durum da çok değerli bizim için" şeklinde konuştu.

EN KÖTÜ MAÇ FENERBAHÇE MAÇIYDI

Kaybettikleri Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan Buruk, "Maçtan önce öyle bir durum görmedim, ama derbiye 6 puan farkla girmemiz maçın havasını değiştirdi. Mücadele gücü yüksek Fenerbahçe vardı. Çok iyi kapattılar. Ligde oynadığımız en kötü maçtı. Sınıfta kaldık o maçta" dedi.

WİLFRİED ZAHA'YA MESAJ

Takımdan ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha için de şöyle konuştu Okan Buruk: "Wilfried Zaha çok duygusal, çok iyi bir insan ve onu çok seviyorum. Forma rekabeti konusunda çok adil davrandığımı düşünüyorum. İyi oynayanın şans bulduğunu düşünüyorum. Alanyaspor maçı vardı 7 tane Premier Lig oyuncusu kulübede bekliyordu."