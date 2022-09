Okan Buruk'tan flaş itiraf: Bu kadarını beklemiyordum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV'de katıldığı programda soruları cevaplarken çarpıcı ifadeler kullandı.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Türkiye’nin en büyük kulübü. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da en başarılı kulübü. Ülkemizin gururu Galatasaray. Hedefler ne olabilir, 'Sadece tek hedef şampiyonluk' dedim. Bu yolda geçen senin üzerimizde kalan yenilenme gerekiyordu. Seçimle başladı. Dursun başkanımız ve yönetimiyle göreve geldi. Daha sonra teknik direktör seçimi. Sonra yeni oyuncular. İnanılmaz hızlı geçti.

- 27 Haziran'da ilk antrenmana başladık. Hızlı ve yoğun geçti. Bir yandan hazırlıklar oldu. Onun ardından transfer çalışmaları oldu. Çok kolay olan bir şey değil. Bu sene inanılmaz bir değişim oldu. Geçen senenin üzerimizden etkilerini atmak istedik. Son maçta da taraftarımızla birlikte geçen seneyi unutturan, bu senenin heyecanı, isteği ortaya koyan bir takım çıktı.

- Çok yoğun çalıştık. Erden bey ile yoğun mesaimiz var. Kendi aramızda Cenk bey, Ayhan Akman ve Uğur’un inanılmaz bir temposu vardı. Ben 4 gündür tesisten çıkmadım. Genel olarak istediğimiz gibi gitti. Hoca olarak mutluyum. Bir sinerji yakaladığımızı düşünüyoruz.

- Bu kadar değişim beklemiyordum. Planlarımız arasında bu kadar büyük bir değişim yoktu. Tabii değişim vardı. Kampa giderken oyuncularımı görmek istediğimi söyledim. Mustafa Muhammed’in, Morutan ve Cicaldau’nun değerini tekrar bulsun dedik. Birçok oyuncumuzun hep değerlerini bulmalarını istedik.

- Çok önemli oyuncular da geldi. Az süre alabilecek, bize bu sene için direkt katkı veremeyecek ama seneye katkı verebilecek oyuncular var. Bunlarla ilgili planlarımız oldu. Son hafta çok büyük bir hareket oldu. Ayrılan Türk oyuncu arkadaşlarımız oldu. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Hepsi elinden geleni yaptılar. Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ayrıldı. Emre Kılınç ve Akbaba kadrodaydı, zaman zaman süre alıyorlardı. Bize gelip ayrılmak istiyoruz diyen oyunculardı. Daha çok süre almak ve oynamak istiyorlardı. Alacakları sürenin daha düşük olduğunu söylediler. Benim görüşüm kalıp, burada bizimle devam edip tekrar forma savaşı vermeleriydi. Özellikle onların istekleri gidip daha fazla süreyle oynamaktı. Biz de onlara izin verdik.

- Yeni gelenler dünya futbolunda önemli yer edinmiş isimler. Her oyuncuyu buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz. Onun dışında her yerde, her ülkede çok fazla tanıdığımız var. Eski hocasından, eski takım arkadaşından oyuncunun karakteri olarak bilgiler alıyoruz. Icardi ve Mata için gerçekten iyi şeyler duyduk. Profesyonellikleri ve takım içindeki davranışlarıyla ilgili. Fiziksel olarak ne durumdsınız diye sordum. Mata, bireysel çalışmaları sürdürdü. Onun bir süreye ihtiyacı olacak. Icardi takımla sezon başı kampı geçirdi. Sonra ayrı çalıştı. Son 1 haftası transfer süreci ve kendi işleriyle ilgili daha durgun geçti. Bugünkü antrenmanda onları ayırarak bir çalışma yaptırdık. Benim için en önemli şey. Antrenman sonunda iyi tatil yaptınız diye takıldık. Takımımıza katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz.

- Santrfor bölgesi bizim için önemli. En az 3 santrfor olmasını istiyoruz. Ofansif anlamda yine Yusuf Demir gibi çok genç yeteneği kadromuza kattık. Milot, öndeki 4 pozisyonu oynayabilen bir oyuncu. Kaleye direkt giden bir oyuncu. Santrfor oynadığı oyunlar da oldu. Bu 4 oyuncu rekabeti artıracak.

- Stoperde de oyuncu almak istiyorduk. Daha genç, potansiyeli olan bir oyuncu istedik, orada da Ross’u seçtik. 2001 doğumlu, kendi takımında 3 yıldır oynayan bir oyuncu.

- Transfer başka bir şey. Yüzde 100 tutturamıyorsunuz. Ufak tefek yanılmalar olabiliyor. Biz yeni bir takımız. Yeni oluşan bir takımız. Oyuncuların her hafta üstüne koyduklarını net görüyoruz. Oyuncuların bir sabra ihtiyacı var.

- İç saha maçlarımız için söylüyorum. Hoca da oyuncu da hata yapabiliyor. Taraftarlarımızdan iç saha maçlarımızda hata yaptığında oyuncularımızı alkışlayabilirsek, yukarılara çekebileceğimizi düşünüyoruz. Bu oyuncuları daha çok desteklemek gerekiyor. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımız. Onların payı son maçta çok büyüktü. Bu birlikteliği daha doğru bir şekilde devam ettirebilirsek, inandığımız, hayal ettiğimiz şampiyonluk inşallah gelecektir.

- Bu sene özellikle hocaları zorlayan şey; 3 Türk kuralı. İşimiz daha çok zorlaşıyor. Oyuncu değişiklikleri de zor. Artık top bende. Bunun sorumluluğu da bende. Bu da çok açık olacak. O niye oynadı, oynamadı diye. Çok zor kararlar olacak. Benim için ana şey her zaman en iyi kim, hak ediyorsa onlar devam edecek. Tam olarak performansını yakalamamış oyuncular da oluyor, sabır gösterdiğimiz oyuncular da oluyor. Bundan sonraki süreç kritik olacak. Puan kaybına hiç tahammülümüz yok. Bir an önce 11’mizi oluşturacağız. Bir yandan da paylaşım olacak. Oyuncular paylaşacak, kabul edecek. En iyi şekilde oyuncularımızı hazırlayacağız. Yarışacaklar, en iyi olan formayı almaya çalışacak. En büyük zorluk 3 Türk kuralı. Yusuf yabancı statüsünde oynayacak. Bir yandan baktığınızda Türk bir oyuncu. Türk aileden geliyor. Kendini Türk hisseden bir oyuncu neden yabancı olarak oynuyor? Bunun değişmesi gerekiyor. Biz kendi evlatlarımızın Türklük hakkını alıyoruz. Yusuf’taki gibi Türk Milli Takımı’nın belki orada davranmadığı durumda, oyuncunun da bir suçu olmuyor. Bence geçmişteki gibi Türkiye’de, Türk olarak oynama haklarını almaları gerekiyor. Sadece Yusuf özelinde söylemiyor. Bütün Türk oyunculara bu hakkını verilmesi gerekiyor.