Okan Buruk'tan 'darp raporu' açıklaması. Mourinho olayını tüm detaylarıyla anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Jose Mourinho ile aralarında geçen olaylar hakkında ilk kez konuştu. Ekol TV’ye konuşan tecrübeli teknik adam o anların tüm detaylarını anlattı.

Okan Buruk maçın ardından hakemlere Türkçe ve İngilizce olarak "Çok iyi maç yönettiniz" dediğini belirterek “Hakemle Mourinho'nun konuştuğunu görüp özellikle giderek ona söylemek için yapmadım. Ben sadece hakemlere Türkçe ve İngilizce 'Çok iyi maç yönettiniz' dedim. O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu." ifadelerini kullandı.

"NASIL SEVİNECEĞİME BEN KARAR VEREYİM"

Daha sonrasında kameralara yaşan sevinç gösterileri hakkında da konuşan Buruk, “Ben ezeli rakibimizi kendi sahasında yendim. Önemli bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Sevindim, nasıl sevineceğimi de kimseye soracak değilim! Rakip teknik direktörü provoke etmek, onu hedef almak gibi bir maksadım yoktu. Ben o mutluluğu yaşadım. İzin versinler de neye nasıl sevineceğime ben karar vereyim” dedi.

Okan Buruk, söz konusu tahriğin Fenerbahçe kanadından geldiğini söylerken de "Fenerbahçe teknik direktörünün yardımcısı bize maç boyunca 3-4 kere küfür etti, tahrik etti" ifadelerine yer verdi.

"İSTESEM DARP RAPORU ALIRIM"

Mourinho’nun müdahalesi sonrası yere düştüğünü söyleyen Buruk “Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Görüntülere işlenmiş, kaydedilmiş bir fiili müdahale var bana. Büyütmek istesem buraya giderdim ama orada gerçekten canım yandı. Canım yandığı için düştüm. Futbolculuğumdan beri herkes bilir benim burnum kırıktır. Kırık burunda başka bir şey olur, canım acıdı" dedi.

Fenerbahçe'nin açıklamasına tepki gösteren Buruk, Mourinho'ya küfür edip etmediği ile ilgili iddialar için de "Fiziksel bir temasın hiçbir şekilde açıklaması olamaz, olmamalı. Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar, buna da çok üzülüyorum. Mourinho'ya 'F.ck off' demedim, küfür etmedim.” dedi