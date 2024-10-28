Okan Buruk'tan derbi mesajı! Beşiktaş'ı yenmek, şampiyon olmak mı demek?

Süper Lig'de 10.hafta dev bir derbiye ev sahipliği yapıyor. Sezon başında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray, bu kez Süper Lig derbisinde kozlarını paylaşıyor.

ŞOK SONUÇ

Sezon öncesi Süper Kupa finalinde iki takım karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 5-0'lık net bir galibiyetle ayrılan taraf Beşiktaş olmuştu. Bu sonuç sarı-kırmızılı camiada tartışmalar ve soru işaretlerine neden olmuştu.

Türk futbolunun iki çınarı bu akşam Rams Park'ta kozlarını, Süper Lig mücadelesinde paylaşacak. Bu maçtan çıkacak sonuç Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor.

BURUK'TAN NET MESAJ

Milliyet'te yer alan habere göre; derbi öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mesajını net olarak verdi ve bu derbiyle birlikte henüz işlerinin bitmediğini söyledi.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

-“Kazanırsanız ligin şekilleneceği hatta şimdiden şampiyonun belli olacağı söyleniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?”

“Lig neden bitsin? Daha ligin başındayız. Bu tarz yapılan yorumlara katılmam mümkün değil. Uzun bir maratondayız ve her maçı ciddiye alarak oynuyoruz. Avrupa ve ligde maç maç gidiyoruz.”

UYARI YAPTI

Galatasaray’ın başındaki başarılı derbi karnesiyle dikkat çeken Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularına da uyarılarda bulundu.

'NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ'

Favori gösterildiklerini ve bu durumun rehavete yol açmamasını isteyen Buruk’un, “Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki Lyon maçı futbolda her sonucun mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm otoriteler Lyon’a şans verirken maçı Beşiktaş kazandı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı bilmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım.” dediği belirtildi.